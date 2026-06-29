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AI 硬體鏈需求帶動 亞股基金十強年賺100%

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
科技巨擘持續上修資本支出，帶動AI供應鏈需求全面跳升，應用也日漸廣泛。法人表示，由於AI硬體供應鏈主要版塊都落在亞洲，帶動亞股基金一年以來前十強，都有逾100%的報酬，包括統一新亞洲科技能源、復華亞太成長、復華亞太神龍科技等，更有逾150%的亮眼表現。聯合報系資料照
科技巨擘持續上修資本支出，帶動AI供應鏈需求全面跳升，應用也日漸廣泛。法人表示，由於AI硬體供應鏈主要版塊都落在亞洲，帶動亞股基金一年以來前十強，都有逾100%的報酬，包括統一新亞洲科技能源、復華亞太成長、復華亞太神龍科技等，更有逾150%的亮眼表現。聯合報系資料照

科技巨擘持續上修資本支出，帶動AI供應鏈需求全面跳升，應用也日漸廣泛。法人表示，由於AI硬體供應鏈主要版塊都落在亞洲，帶動亞股基金一年以來前十強，都有逾100%的報酬，包括統一新亞洲科技能源、復華亞太成長、復華亞太神龍科技等，更有逾150%的亮眼表現。

凱基台商天下基金研究團隊分析，全球股市近日出現震盪修正，不過美系雲端服務業者持續擴張資本支出，讓AI相關議題持續受到市場關注。雖然部分應用端企業已逐步在AI投資上展現成效，但多數企業仍處於建置與商業化推進階段，整體獲利模式尚待觀察。

在企業普遍實現AI相關獲利之前，具備技術與產業優勢的AI供應鏈族群，相對有機會優先受惠資本支出與需求成長。

隨AI應用深化，亞洲半導體產業鏈將有望持續受惠，尤其是訂單能見度高的先進封裝、高速傳輸與客製化晶片供應鏈；記憶體與被動元件也處於供需改善的上行周期，漲價趨勢仍具有延續性。

建議投資人避免過度集中單一族群，並重點觀察美系AI變現能力、資本支出強度延續性、自由現金流量健康度。

統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示，聯準會6月利率決策如預期按兵不動，而新公布的點陣圖明顯上移，且大動作刪減前瞻指引，顯示聯準會對貨幣政策態度相對鷹派，主要是因為美國第2季通膨增溫，且就業數據良好。不過因目前油價已經回到3月初水準，預計美國通膨將於下半年隨之回落，市場對聯準會較為鷹派的升息預期有機會消退，使今年利率可能持續按兵不動，而美國期中選舉議題，將逐步成為市場關注焦點。

郭智偉認為，近期全球半導體強勢回彈，主要因市場預期記憶體需求強勁。目前全球多家主要晶圓代工廠產能持續擴張，加上關鍵零組件價格上漲，使得半導體設備公司具有漲價底氣，預期全球半導體設備支出有望超過市場預期。

另一個投資機會是資料中心與燃料電池產業，AI滲透速度高於市場預估，美國資料中心電力需求翻倍，加上逐步導入的表後電力（BTM）系統，電力需求上升及新系統的出現，使相關類股具成長潛力。

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