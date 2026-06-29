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元大多重資產基金 下月開募

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

如今是投資最美好的時代，也是最波動的時代，元大投信對於後市行情抱持審慎樂觀看法，建議逢拉回布局高成長族群，因應震盪，投資人也可以透過股票、債券與ETF多元配置的多重資產基金，追求長期資本增值與收益，精準捕捉AI成長紅利並兼顧現金流收益。

元大投信指出，以往投資人在高成長、現金流收益進行抉擇，須面對複雜風險包括單純股票基金波動可能顯著，傳統收益又多聚焦於非投資等級債，而新一代收益成長策略透過股票部位積極追求成長，並透過高品質資產與掩護性買權，強化收益韌性。

元大優質收益成長多重資產基金將於7月8日起至7月14日募集，該基金採取「資產成長+收益策略」雙軸並進，鎖定科技創新、AI應用及相關產業趨勢，更結合美國公債部位與「常態性掩護性買權策略」，參與資產潛在成長，並透過收取權利金提升整體收益來源，配合市況動態調整。同時因應多元資產配置需求，設計了新台幣、美元及日圓三種計價級別，並採月配息設計，預計於11月首次進行配息。

元大優質收益成長多重資產基金期初配置，國家分布以美國七成、台灣及韓國各約一成。

配息 元大投信

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