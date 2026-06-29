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新興亞股 台韓最正點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東局勢恐再生變、美七巨頭股價修正，外資上周持續大幅賣超新興亞股，尤其台、韓兩市場承受最重的賣壓，上周分別下跌4%、7.1%。不過，即使持續遭外資賣超，但今年以來韓、台股分別狂漲99.2%、55.3%，在全球主要股市中名列前茅，法人看多台股第3季除權息旺季行情。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，第3季是台股除權息旺季，相關類股填權息行情可期，且晶片龍頭即將召開法說、更新展望，有利提振市場表現。因此，即使盤勢波動加劇，仍不改對台股偏多看法，後續可視6月營收擇機汰弱留強。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，儘管近期市場波動升溫，但台股基本面未見明顯轉折，不僅未出現庫存堆積問題，部分廠商甚至維持低庫存或零庫存狀態，也未見需求快速降溫，企業獲利也沒有下修情形。

韓股方面，摩根投信指出，南韓企業獲利大幅上修，成長率明顯優於其他新興市場，反映市場對於半導體及科技產業景氣復甦的樂觀期待。即使韓股去年以來已大漲，但由於企業獲利成長速度更快，因此本益比仍合理。投資人可直接布局韓股基金，掌握南韓經濟紅利。

越南無視於外資賣超，今年來仍有正報酬。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，短線越南股市震盪，但企業基本面無虞。

今年來新興亞股，以印尼下跌32.8%最慘。

亞股 台股 中東

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