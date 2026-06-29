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電動車基金馬力十足 永豐台灣智能車、群益智慧聯網近六個月勁揚逾92%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
受惠AI、自駕技術與智慧車供應鏈需求，電動車概念基金紅火。（美聯社）
受惠AI、自駕技術與智慧車供應鏈需求，電動車概念基金紅火。（美聯社）

受惠AI、自駕技術與智慧車供應鏈需求，電動車概念基金與ETF近三個月多檔產品報酬率達30%以上，部分近六個月漲幅更將逼近翻倍，市場資金持續聚焦電動車與車聯網長線成長商機。

電動車概念基金與ETF近期績效表現亮眼，受惠AI、自駕技術與車用供應鏈需求升溫，近三個月多檔產品報酬率達28.4%至69.1%。其中，群益智慧聯網電動車近三個月大漲69.1%，表現居前；永豐台灣智能車供應鏈ETF漲57.7%、富邦全球智能車上漲54.2%，皆優於台股大盤同期的38.3%。

另外，台庫AI電動車及車聯網創新上漲36.4%、國泰全球智能電動車ETF上漲35%、中國信託臺灣綠能及電動車ETF漲31.9%、凱基未來移動與富邦未來車ETF則分別上漲28.9%與28.4%。

若拉長至近六個月觀察，績效同樣維持強勢。永豐台灣智能車供應鏈ETF近六個月大漲93.9%，群益智慧聯網電動車漲92.6%，富邦全球智能車達85%，皆優於同期大盤的63%，紛紛表現居前。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，受惠於AI需求居高不下，近期智能化指數表現明顯優於電動化指數。隨著AI商業化進程推進，企業端AI導入需求快速升溫，也讓AI相關供應鏈獲利持續加溫。因此，儘管市場浮現AI獲利了結賣壓，但在基本面做支撐下，相關類股表現仍值期待。產業配置上，可關注記憶體、PCB、被動元件、電源管理與CPU相關供應鏈，也可留意機器人、Robotaxi、量子電腦、太空衛星等新興產業。

富邦全球智能車基金經理人蕭智偉表示，美國科技龍頭財報持續反映AI資本支出維持強勁動能，帶動記憶體、被動元件、PCB、光通訊等科技供應鏈需求升溫，相關產業成長動能依舊明確。隨著美伊衝突變數淡化，市場風險偏好回升，加上企業獲利展望改善，成為支撐股市的重要力量。

蕭智偉分析，近期美國經濟數據顯示，就業市場仍具韌性，通膨壓力尚未完全消退，使市場對聯準會降息時程轉趨保守，短線股市高檔震盪難免。不過，AI投資大趨勢未變，企業基本面仍然亮眼，近期拉回較屬漲多後的健康修正，而非多頭趨勢反轉。

AI運算能力提升也正加速滲透至智慧駕駛、車用半導體及車載運算平台，帶動智能車產業進入新一輪升級週期。整體來看，在企業獲利成長與AI投資循環延續下，科技股及智能車供應鏈中長期仍具表現空間。

電動車 基金 富邦

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