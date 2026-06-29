瞄準股市避險需求…元大投信宣布發行多重資產基金 將開放日圓申購

元大投信今日宣布，將在7月8日正式募集多重資產基金，該檔基金採取月配息，在投資配比上，包括了4股票投資70%、債券投資20%，ETF投資10%，在國家投資分布，以美國70%為最多，另外台灣、日本、韓國、歐洲各配置11%、10%、6%、3%，而由於國人手持日圓資產越來越多，因此，該檔基金除了美元及台幣之外，也包括日圓計價。

元大投信董事長劉宗聖指出，台股大盤指數從3萬至4萬5千以上，多頭上攻的同時，高點震盪一定會發生，而原本元大團隊就認為會高點震盪，因此去年就開始進行產品線的布署。元大投信推出此一新產品，正逢台股在高點震盪之際，對此劉宗聖也指出，這個產品本來就是因應高點震盪而設計，在此時募集亦可說相當巧合。劉宗聖也表示，元大投信此次發行多重資產基金，其中也有掩護性買權的避險方式，未來也會對接AI的航太、軍工等選股邏輯來選擇好的股票及ETF來進行。

今日台股大盤雖然反彈，但由於並未收在今日盤中最高點，元大投顧董事長胡睿涵認為，可見行情還在震盪，沒有這麼快回穩，反應收資金的升息效果；胡睿涵也指出，現在全球正迎向二次通膨，是股市震盪其中一主因，在預期心理之外，因為美伊開戰之後，油價反應在通膨之上，會有3至4個月的遞延，亦即，7月開始將有「二次通膨」，從科技廠商宣布漲價起，再也回不去，除非快速升息，經濟往下調。

元大投顧分析，今年下半年要觀察的重點，包括了四大CSP業者上修資本支出、台積電展望佳、邊緣AI越趨重要、AI相關廠商業績佳、台股和美股上調獲利等四大重點，包括OBM、ODM、工業電腦、IC通路是AI應用層須留意的產業，另外，晶圓代工、光通訊、機器人、低軌衛星則是須留意的重點題材。

元大投顧也認為，由於全球CSP業者不停上修資本支出。台股AI廠商大部分以硬體如晶圓代工、封測、PCB、散熱等為主，價量齊揚，受惠程度高，因此，台股和美股獲利都會不斷上修，且台股及美股獲利表現住，有利股市創新高，預估台股2026年及2027年稅後成長49.0%、27.2%（前次估37.1%、23.6%），S&P 500成長 21.6%、14.8%（前次估13.0%、15.4%）。