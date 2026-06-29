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meta.ai 掀熱潮 統一新亞洲科技能源基金績效一年翻三倍、十年翻十倍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近一年亞股基金績效十強。（資料來源：CMoney、2026/06/25）
近一年亞股基金績效十強。（資料來源：CMoney、2026/06/25）

社群媒體不只有人類網友，還有AI網友。Meta的AI機器人meta.ai在threads上線後，馬上融入網友們的討論串，還叫大家盡量使用它，反正燒的都是Meta伺服器。現在許多網友每天上網第一件事，就是跟meta.ai聊天，或是在留言區呼叫meta.ai。因此，meta.ai常被網友玩爆額度上限。

法人表示，這是AI應用龐大需求的具象化，使科技巨頭大幅擴張資本支出，帶動AI供應鏈需求全面跳升。亞洲是全球AI供應鏈核心，相關類股營運暢旺，進一步帶動亞股基金表現。

CMoney截止至6/25統計，投信發行的亞股基金共有30檔。全體亞股基金近一年報酬率平均117.24%、近十年261.90%，績效冠軍的統一新亞洲科技能源基金近一年報酬率就翻三倍，十年更是繳出翻十倍的佳績。復華亞太成長基金則以近一年報酬率256.83%居次，近十年報酬率為515.17%。

統一新亞洲科技能源基金以科技股及能源股為雙主軸，挖掘亞洲供應鏈成長潛力，正對應AI需求爆量、缺電的雙趨勢題材。根據投信官網統計至5/29資料，日本及美國兩大記憶體巨頭鎧俠、美光是這檔基金前兩大持股，投資比例為10.06%、6.98%，其前十大持股還包含半導體龍頭廠台積電（2330）、新能源大廠Bloom Energy等。

展望後市，統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示，因目前油價已經回到3月初水準，預計美國通膨將於下半年隨之回落，市場對聯準會較為鷹派的升息預期有機會消退，使今年利率可能持續按兵不動，反倒是美國期中選舉議題，將逐步成為市場關注焦點。在美伊戰爭開始進入談判後，地緣政治風險有望趨緩，利於全球股市多頭表現。

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