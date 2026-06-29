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因應高成長及高波動的新常態 元大投信推出優質收益成長多重資產基金

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

全球股市邁入「高成長、高波動」新常態，為精準捕捉AI成長紅利並兼顧現金流收益，元大投信推出「元大優質收益成長多重資產基金」，透過股票、債券與ETF的多元配置，追求長期資本增值與收益，將於7月8日起至7月14日募集。

元大投信指出，以往投資人在高成長、現金流收益進行抉擇，須面對複雜風險包括單純股票基金波動可能顯著，傳統收益又多聚焦於非投資等級債，而新一代收益成長策略透過股票部位積極追求成長，並透過高品質資產與掩護性買權，強化收益韌性。

元大優質收益成長多重資產基金採取「資產成長+收益策略」雙軸並進，不僅鎖定科技創新、AI應用及相關產業趨勢，更結合美國公債部位與「常態性掩護性買權策略」，在參與資產潛在成長的同時，透過收取權利金來提升整體的收益來源，配合市況動態調整。同時為因應投資人多元的資產配置需求，設計了新臺幣、美元及日圓三種計價級別，並採月配息設計，預計於11月首次進行配息。

在績效表現上，元大投信投資團隊旗下包括元大全球優質龍頭企業平衡基金、元大日本優質龍頭企業基金，短、中、長期表現均位於同類型前茅，持續突顯主動操作的靈活彈性優勢，與追求超額報酬的優異表現。

元大投信也提醒，元大優質收益成長多重資產基金成立後預計聚焦科技成長題材，並常態性透過持有美國公債或全球股票投資組合，同時賣出相對應部位之選擇權買權來架構出常態性掩護性買權策略。雖然稱為掩護性買權，但該策略仍存在跌價風險，且收取權利金收入在資產上漲時將抵銷部分報酬。

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