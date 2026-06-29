集保結算所攜手票交所 大幅提升基金扣款授權新選擇

為提昇民眾基金投資便利性，臺灣集中保管結算所宣布，自6月29日起攜手台灣票據交換所擴大基金扣款授權服務。未來投資人透過基富通證券等基金交易平台辦理線上開戶及扣款授權時，可選擇的扣款銀行將從現行的13家倍增至26家，大幅提升基金投資數位化服務效能。

民眾過去於線上開立基金帳戶時，常因往來銀行未提供網銀線上扣款授權功能，或須透過晶片金融卡驗證而操作不便時，往往改採郵寄紙本授權書方式辦理，作業流程繁瑣耗時。為解決投資人痛點，集保結算所持續優化基金後台款項作業流程，透過與台灣票據交換所合作，擴大基金扣款授權服務適用範圍，提供投資人更便利、多元且有效率的授權選擇。

集保結算所總經理陳德鄉表示，為提升數位金融服務便利性，集保結算所進一步結合電子化授權（eDDA）業務，新增支援線上約定扣款授權之銀行，包括中國信託銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行、上海商銀、凱基銀行及臺灣銀行等。除銀行選擇更多元外，這次服務升級的另一亮點，為玉山銀行及凱基銀行的行動App可支援投資人一鍵完成身分驗證及扣款授權，享受更流暢的數位新體驗。

這次基金扣款授權新服務上線後，基富通證券、鉅亨投顧、中租投顧、好好證券、富蘭克林投顧、野村投信及柏瑞投信等基金銷售機構，亦將配合調整系統陸續導入。

集保結算所表示，藉由串聯更多銀行與行動化應用，大幅縮短投資人辦理約定扣款的作業時間，未來將持續攜手金融產業夥伴，共同打造自動化的基金後台作業環境，提供效率與彈性的數位便民服務，落實普惠金融。