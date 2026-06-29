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市場天天有新變數 透過組合基金掌握景氣循環節奏

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
三大指標掌握景氣循環航道。資料來源：富邦投信整理 資料日期：2026/5
三大指標掌握景氣循環航道。資料來源：富邦投信整理 資料日期：2026/5

近期全球市場持續受到AI投資熱潮、關稅政策、降息預期及地緣政治等多重因素交互影響，市場每天都有新的焦點議題，也讓投資人更難掌握進場時機。富邦投信表示，市場消息瞬息萬變，與其試圖預測下一個事件，不如回到影響資產表現的核心：｢景氣循環｣。只要能正確判讀景氣所處階段，並依循景氣變化調整資產配置，更有機會降低情緒干擾，提升長期投資效率。

富邦景氣循環多元資產組合基金擬任經理人林忠義表示，今年市場結構與過去幾年明顯不同。AI仍是全球最重要的成長主軸，但市場漲勢已逐步由少數大型科技股擴散至更多產業，同時美國貨幣政策、企業獲利、財政政策及全球資金流向，也持續影響各類資產輪動速度。未來投資難度將不在於判斷單一事件，而是如何掌握景氣循環節奏，讓資產配置能隨環境變化適時調整。

林忠義指出，市場每天都有不同消息，但真正決定長期投資方向的，仍是經濟基本面與景氣循環的位置。許多投資人容易受到短期市場波動影響，在市場上漲時過度樂觀、修正時又過度悲觀，反而錯失長期投資機會。若能夠透過ETF組合基金有紀律的運用景氣判讀機制，就能避免因情緒左右投資決策。

有別於傳統以固定比例配置股債的方式，富邦景氣循環多元資產組合基金採取景氣循環動態配置策略，透過OECD綜合領先指標、美國公債殖利率利差及聯準會總資產三項重要景氣觀察指標，交叉判讀目前所處的景氣階段，再依復甦、擴張、收縮及衰退等不同循環位置，動態調整股票、債券、房地產、黃金及比特幣等資產配置比例，希望在不同市場環境中，都能維持較佳的投資效率。基金主要透過ETF布局全球多元資產，兼顧投資效率與分散效果。

林忠義分析，未來市場仍將持續受到AI投資、企業獲利、利率政策及地緣政治等因素影響，投資環境勢必更加多變，依循景氣循環調整配置，掌握在市場不同階段投資契機。

富邦景氣循環多元資產組合基金將於7月3日起展開募集，透過專業團隊持續追蹤景氣變化，協助投資人以更有紀律的方式參與全球市場長期成長。

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