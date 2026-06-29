meta.ai帶動AI應用需求具象化 布局亞洲AI供應鏈紅利

AI應用龐大需求使科技巨頭大幅擴張資本支出，帶動AI供應鏈需求全面跳升。統一投信表示，AI硬體供應鏈主要版圖落在亞洲，投資人可以利用統一新亞洲科技能源基金，網羅亞洲最具成長潛力的AI受惠股。

根據晨星統計至5月31日，統一新亞洲科技能源基金近一年報酬率達到284.04%，優於同類型基金平均的110.49%；近三年報酬率更達到423.17%，該期間同類型基金報酬率平均僅有142.01%；近十年報酬率持續提高至896.21%，仍大幅優於同類型基金平均的225.06%。另外，無論是近一年、二年、三年、五年、十年報酬率，統一新亞洲科技能源基金的績效在同類型基金中皆穩坐第一名，顯示長期以來，這檔基金的表現相對穩定。

統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉表示，美國聯準會6月利率決策如預期按兵不動，而新公布的點陣圖明顯上移且大動作刪減前瞻指引，顯示聯準會對貨幣政策態度相對鷹派，主要是因為美國第2季通膨增溫，且就業數據良好。不過，目前油價已經回到3月初水準，預計美國通膨將於下半年隨之回落，市場對聯準會較為鷹派的升息預期有機會消退，使今年利率可能持續按兵不動，反倒是美國期中選舉議題，將逐步成為市場關注焦點。在美伊戰爭開始進入談判後，地緣政治風險有望趨緩，利於全球股市多頭表現。

郭智偉表示，近期全球半導體強勢回彈，主要因市場預期記憶體需求強勁。目前全球多家主要晶圓代工廠產能持續擴張，加以關鍵零組件價格上漲，使得半導體設備公司具有漲價底氣，預期全球半導體設備支出有望超過市場預期。另一個投資機會是資料中心與燃料電池產業，AI滲透速度高於市場預估，美國資料中心電力需求翻倍，加上逐步導入的表後電力（BTM）系統，電力需求上升及新系統的出現，使相關類股具成長潛力。