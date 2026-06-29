亞太科技基金 擇機布局

市場近期擔憂AI投資是否面臨變現壓力，但AI建設熱潮仍處於加速發展階段。法人指出，AI競賽已從模型能力延伸至基礎設施建設，帶動半導體、資料中心、電力供應、散熱系統、高速傳輸及低軌衛星等產業需求同步升溫， 而掌握關鍵供應鏈的亞洲企業，正站在全球AI浪潮最核心的位置，因此AI相關基金均可擇機布局。

野村優質基金經理人陳茹婷指出，2026至2027年AI資本支出持續創高的趨勢具高度確定性，將不斷推升相關供應鏈需求。

產業配置方面，AI基礎建設仍為核心主軸，傳統產業則以半導體相關特化製程與材料為首選，因其與AI發展連動性高，具備結構性成長機會。另一值得關注的方向則包括低軌衛星等新興應用領域，有望隨技術成熟逐步釋放需求。

摩根資產管理產品策略部副總戴馨玲表示，亞太科技股目前成長與評價較具吸引力。亞太科技企業平均預估本益比約16倍，相較美國科技龍頭約23倍為低。

亞洲掌握全球逾七成半導體供應鏈，更擁有龐大的數位內容與軟體應用市場，在AI硬體與應用雙軌發展下具備長期成長潛力。資金重新尋找具吸引力的成長標的，亞太科技股可望成為下半年全球科技投資的重要焦點。

隨著AI應用從模型與算力競賽，進一步延伸至資料處理、傳輸效率與即時連線能力，市場關注焦點也逐步由半導體與資料中心，擴展至支撐其運作的通訊基礎建設。

在此趨勢下，戴馨玲認為，具備高覆蓋與高速傳輸潛力的低軌衛星（LEO）正迎來爆發性成長期，也成為AI時代下不可忽視的重要拼圖。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，今年以來，太空產業受惠SpaceX上市題材、AI與國防需求驅動，相關個股股價頻創歷史新高，漲幅過快後，部分資金選擇先行獲利了結。