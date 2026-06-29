債券投資留意違約周期 法人：相關配置要更重視品質及分散風險

今年以來，地緣政治風險持續干擾全球經濟及金融市場，通貨膨脹預期上揚，市場擔心美國聯準會（Fed）升息風險。法人指出，在多年幾乎無風險的報酬環境後，違約周期已再度浮現，布局債券要更重視品質及分散風險。

品浩（PIMCO）指出，當前世界正進入「變局」階段，地緣政治風險已由潛在轉為現實，並反映在能源價格、供應鏈、成長率與投資回報中。全球化與低波動的舊假設已不再適用，投資人需面對更分散且不確定的環境。

美元仍將維持主導地位，但市場波動與財政可持續性問題將反覆成為焦點。

PIMCO表示，在結構性分化的世界中，最大錯誤是承擔無法獲得合理補償的風險。

當前殖利率環境提供具韌性的替代方案，投資組合應以高品質固定收益為核心，搭配信用提升、全球多元分散、資產抵押融資與部分實質資產。未來五年，投資紀律與韌性比追逐高報酬更重要。

PIMCO認為，肥尾（Fat tails）風險雙向擴大。AI投資熱潮、國防支出提升，加上能源安全投資，未來五年可能帶動全球資本支出新增達14兆美元。AI若壓低薪資並提升生產力，可能形成強勁的通膨抑制力量；地緣政治衝擊與供應鏈重組，則可能推升價格壓力。各國央行將採取必要措施，以穩定未來五年的通膨預期。

PIMCO指出，信用損失周期已啟動。尤其是槓桿貸款與私募直接貸款等低品質信用資產，將面臨較高的損失。相反的，資產抵押融資與公開交易信用市場更具吸引力。資產品質與信用篩選能力的重要性將顯著提高。

整體來說，PIMCO認為債券具備分散風險功能，尤其是經濟衰退時。相較疫情前十年，各國央行在面對未來經濟衰退時，擁有更多降息空間，且預期將付諸行動。

在未來經濟衰退時，主動式管理的債券投資組合能提供風險分散效果，並且有產生資本利得的潛力。

富蘭克林投顧指出，預期Fed今年將維持利率不變，建議以短存續期美元資產（如美國非投資等級公司債）掌握較高殖利率機會並降低利率風險，同時酌量搭配新興國家當地債，以受惠於貿易重組與改革紅利的長線契機。