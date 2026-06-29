大盤大跌千點…台股正二商品布局時點到 掌握後市上漲契機
統計顯示，今年前四次台股大跌千點後，大盤後一周平均上漲4.5%，顯見台股在多頭趨勢不變下，大跌反而是進場布局的好時機。法人表示，在看好台股後市下，投資人可善加利用台股正二ETF放大投資效率靈活操作，掌握台股後市上漲契機。
受美國科技大廠蘋果無預警產品漲價、升息預期等因素影響，台股加權指數上周五（26日）下跌1,683點，為今年來第六次收盤大跌逾千點。統計顯示，如果在今年前四次大盤大跌千點時，進場布局台股2倍槓桿ETF，一周及一月之後四檔台股2倍槓桿ETF漲幅全都打敗大盤，最高漲幅甚至可達大盤反彈幅度的二倍。
今年來，這四檔台股2倍槓桿ETF表現更是遠勝過大盤。群益臺灣加權正2（00685L）以116.9%的漲幅高居第一，其次是國泰臺灣加權正2漲115.3%、富邦臺灣加權正2漲114.4%、元大台灣50正2漲113.7%，都大幅打敗加權指數同期間53.9%的漲幅。
ETF理財達人表示，在多頭時，台股正2 ETF 的累積報酬率往往遠大於原型指數的二倍，因為台股正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金。另外，各家槓反ETF管理費不一，長期將影響ETF整體績效。
繼元大台灣50正2今年3月時1拆分為22之後，群益臺灣加權正2也將進行分割，將1拆成24，分割後可能成為市場上小資族最易入手的台股正2 ETF。00685L 在6月30日為最後交易日、7月1-6日停止申贖與交易、7月3-6日停止過戶、7月7日恢復申贖、交易、借券、過戶。
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