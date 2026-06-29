海外股定期定額穩穩賺 半導體、電力基建長線看多

AI產業持續帶動全球科技股成長，加上企業獲利展望穩健，吸引投資人持續透過定期定額布局海外股ETF。即使近期市場仍受利率政策及短線震盪影響，但AI基礎建設、半導體及電力基建等長線趨勢未變，也讓定期定額成為投資人掌握海外市場成長機會的重要方式。

根據投信投顧公會統計，截至今年5月底，海外股ETF定期定額扣款筆數明顯成長，其中富邦標普500ETF（009814）今年來扣款筆數成長逾121倍，居海外股ETF之冠。

此外，日本半導體、台韓科技、美國電力基建及綠色電力等相關ETF亦名列前茅，顯示市場資金除持續布局AI科技龍頭外，也同步看好AI供應鏈、能源基礎建設受惠產業等長期發展趨勢。

富邦標普500ETF經理人蘇筱婷表示，目前市場雖對利率政策仍保持審慎，但企業獲利持續上修，仍是支撐美股的重要力量。根據FactSet統計，分析師對資訊科技、通訊服務、材料、醫療保健及能源等產業維持最高比例的買進評級。

高盛近期也將2026年S&P 500企業每股稅後純益（EPS）預估上修至340美元、年增24%，2027年EPS預估達385美元、年增13%。在企業獲利持續成長、AI資本支出維持擴張下，科技股仍有機會延續多頭格局。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，AI資料中心快速擴建，使電力基礎建設成為全球重要投資主題。乾淨且可靠的綠色電力已從永續議題，升級為科技產業發展AI不可或缺的核心資源。

近期美國祭出175億美元貸款強化商用核能供應鏈，也反映各國正積極提升能源供給能力。隨著AI帶動全球用電需求持續攀升，具備技術優勢與市場競爭力的電力基建及綠能企業，可望持續受惠於AI與能源轉型雙重趨勢。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，上周美光財報搶眼、記憶體股大漲，唯眾多美股七巨頭表現憔悴，預計代理AI如火如荼展開後、甚至未來實體AI崛起下，由Meta Platforms（META-US）、Anthropic、輝達（NVDA-US）、Google、OpenAI與SpaceX組成的「MANGOS」芒果明星隊，被視為未來美科技股的主核心，衍生的AI底層-電力、能源商機大開，投資人若鎖定美國電力ETF，等於一次完整布局美股「成長＋防禦」雙核心兼具的電力稀缺資產。