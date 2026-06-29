高股息標的 攻守兼備

台股今年漲勢凌厲，帶動主、被動ETF績效同步走揚，高股息主題的主、被動ETF表現則是明顯呈現差異化。其中聚焦在成長、高息因子的主、被動ETF，表現相對搶眼，今年來單位數則更是呈現雙位數成長。

根據CMoney統計，今年來市場上沖下洗，波動也隨著漲幅拉大而加劇；觀察近30檔高股息主題主、被動ETF，近六個月表現前五名繳出近六成以上表現。而主動安聯台灣高息ETF（00984A）今年來單位數逆勢成長56.8%，顯示主動、靈活的多策略，不但更能從容應對市場動盪、同時掌握台股漲勢。

主動安聯台灣高息ETF經理人廖本隆表示，近期台股市場氣氛變化快速，但檢視相關基本面，產業狀況和中長線趨勢並未出現變化。投資上建議觀察重點應回到基本面與企業數字本身，再善用多策略，應對市場動盪。

廖本隆指出，市場目光除了關注獲利成長外，未來三個月也會將目光放在除權息行情上；目前00984A產業配置明顯偏向AI供應鏈與半導體資本支出循環，搭配金融股提供一定穩定性，整體策略呈現「成長＋防禦」兼具的結構。

面對近期市場波動加劇，廖本隆建議可留意以下變化，包括AI投資節奏變化風險，關注資本支出或終端需求變化，以及可能對上游與設備相關族群動能潛在影響。

就部分產業鏈庫存循環反覆，基於部分次產業仍處恢復初期，需求回升延續性有待驗證；另外留意利率與資金環境變化，對金融股及高評價電子股均可能造成評價壓縮等影響；最後就是地緣政治風險。

廖本隆表示，多策略架構的設計初衷之一，就是讓不同因子在不同市場環境中輪番貢獻，降低單一策略的尾部風險。藉由不同策略之間的低相關性，提供緩衝投資組合波動的機制。風險調整報酬優於絕對波動數字，才是更合適的評估標準。

FT臺灣永續高息ETF經理人江明鴻指出，當前高股息ETF的選股邏輯已從單純的「追求高配息」，轉向「高息、成長與產業趨勢並重」，特別是在AI重塑全球產業格局下，唯有兼具獲利品質與未來趨勢的標的，才有機會在多頭市場中創造股息與價差。