全球市場觀測站／美生技醫療股 有看頭

上周全球股市呈現震盪整理走勢，投資人關注重心為記憶體大廠美光的財報以及美國通膨數據。不過，上周五傳出貨輪在荷莫茲海峽受到攻擊的消息，造成股市回檔修正。

美光上周公布財報與財測均大幅優於預期，營收達414.6億美元，較去年同期的93億美元大增逾三倍；每股稅後純益（EPS）為25.11美元，也優於市場預估的20.78美元。亮眼的財報雖帶動美光股價上漲，並提振相關類股表現，不過，市場雜音仍較多，包括蘋果表示因記憶體價格上漲而需調整產品售價，投資人擔憂未來銷量將因此下滑而使得蘋果股價回跌。

美國5月核心個人消費支出指數（PCE）年增3.4%，符合市場預期，也是2023年4月以來最大升幅。雖然近期油價已大幅回落，部分分析師仍預期聯準會今年內會升息，影響投資情緒。

野村投信指出，第2季AI相關類股漲勢凌厲，當估值來高相對高檔，加上市場對於科技龍頭大舉增加資本支出後的未來回報看法分歧，股市出現高檔調節賣壓並不意外。

雖然中長期而言，AI相關族群再強勁需求的支持下仍是成長潛力最佳的標的，但近來部分資金亦有轉進其他產業，造成類股輪動的情況，例如近期生技與醫療類股即有不錯的表現。

野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，美國國會近期正式推出《2026 年生技投資國家安全法案》（BINSA），BINSA 的推進意味著跨境管線交易（In-licensing）合規成本將暴增，正逼迫大型生技藥廠的閒置資本加速從中國或其他地區回流並鎖定美國本土的去風險化資產，有利美國本土的中小型生技股。

另外，第1季共有六件生醫IPO，籌資達18億美元，僅一季即超越2025全年融資總額，投資人對於高品質生醫公司的興趣濃厚。

因此，儘管2026年政策面（藥價談判與關稅風險）仍可能有雜音，醫療保健產業將受惠於降息、獲利動能支撐、合理甚至偏低的估值及併購順風，未來將更聚焦於於新產品＋研發管線＋併購與藥品專利到期之間的平衡。