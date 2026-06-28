AI下一波：滙豐投信揭示兆元級新投資商機

AI教父黃仁勳在2026年初的美國消費性電子大展CES演講明確指出，實體AI是具身智能的最終型態，未來將成為真正與人類協作的最佳夥伴。這番話揭示AI應用的最後一哩路，人型機器人的時代已經全面登陸。站在這波AI投資浪潮的前緣，滙豐投信宣佈，全台首檔人型機器人基金的滙豐AI人型機器人多重資產基金將於7月6日正式展開募集，提前布局掌握產業趨勢。

人型機器人從科幻電影走入現實，背後有著實質的產業需求支撐。在物流與供應鏈端，電商巨頭為應對勞動力短缺與效率瓶頸，已開始大量採用機器人，傳統工作現場的人機協作比例，已由過去的5:1大幅降低至1：1。與此同時，美國電動車生產龍頭即將於下半年正式發表並量產旗下備受矚目的Optimus人型機器人，象徵著這項破壞式創新正式從實驗室走入消費與工業市場。

滙豐AI人型機器人多重資產基金預定經理人楊博翔指出，這場科技革命正如同過往的網際網路與行動通訊，將帶動資本市場展現跳躍式的長牛行情。從雲端運算與生成式AI引領尖牙股（FAANG）市值翻倍，到如今人型機器人商轉落地，破壞式創新將再次成為股價的核心驅動力。

根據外資券商摩根士丹利(Morgan Stanley)的最新預估，至2045年前，人型機器人的全球總營收將展現爆炸性的成長，年複合成長率（CAGR）高達42%，整體市場規模將在未來20年內增加 1,000 倍。

未來，機器人的應用場景將跨足商用、工業、醫療與家庭等多元領域。無論是高精準度的物流配送、工廠的智慧製造、醫療長照服務，亦或是居家的安全監控與家庭教師，人型機器人都將展現龐大的需求潛力。

楊博翔強調，對長線投資市場而言，這場變革受惠的範疇將遠不止於核心的 AI 晶片，更會進一步外溢，催生出包括機器人關節零組件、工業自動化系統、智慧製造方案，以及支撐龐大運算與動能所需的電力設備組件等長期趨勢。滙豐AI人型機器人多重資產基金延續滙豐超核心策略的成功經驗，鎖定最具爆發力的成長股，並搭配獨家景氣動態調整機制，每月實施股債再平衡，引領投資人迎接AI機器人大時代。

展望未來，2026年全球人型機器人的普及率與滲透率正處於最關鍵的萌芽期。這意味著，當前市場正如同2007年問世的智慧型手機，有望複製初期的倍數成長路徑。人型機器人無疑將接棒成為未來全新成長主軸，引領全球科技產業與投資市場走向下一個黃金十年。