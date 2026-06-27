基金特蒐／亞太成長基金 分批進場

復華亞太成長基金經理人林光佑認為，全球科技股受惠於AI發展，企業獲利不斷上修。儘管今年來相關個股及大盤已累積不小漲幅，行情近期易受消息面干擾出現震盪，但在產業能見度高、有基本面支撐下，預期回檔幅度應有限，中長期仍具成長潛力，建議可逢低分批或透過定時定額等投資方法布局。

AI崛起，推升台、美、日、韓四地受惠供應鏈股市今年來漲勢一飛沖天，帶動亞太區股票型基金同期間績效、規模水漲船高。其中，復華亞太成長基金今年來績效勁揚131.8%、規模成長逾六倍，表現最亮眼。

依據理柏資訊環球分類，今年年初至6月24日，亞太區股票型基金受惠此波科技股多頭，今年來類型平均上漲55.7%，其中更有三檔報酬漲幅超過100%，以復華亞太成長基金大漲131.8%最強。也因為績效表現亮眼，吸引市場資金持續流入，這檔基金到5月底的規模激增至77.6億元。

復華亞太成長基金成立於2007年1月，投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材，並透過復華投信投研團隊深入研究亞太產業供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，以及受惠亞太成長題材之價值成長股。

復華亞太成長基金經理人林光佑。復華投信/提供。

根據復華投信官網基金月報，到5月底，復華亞太成長基金持有台股占比達32.3%最高，其次是美、韓、日各占約26.9%、20.9%、18.1%；產業配置以資訊科技類股為最大宗，比重高達95%，其次是工業股的3.2%。

觀察復華亞太成長基金主要持股標的，前十大持股單一個股比重介於3-6.5%，採不重壓均衡配置，主要聚焦台、日、韓三地受惠AI伺服器與高效能運算帶動的關鍵零組件需求，例如高頻寬記憶體、載板、被動元件、銅箔基板、電源供應器等。以第一大持股南韓記憶體大廠SK海力士為例，今年來股價大漲超過三倍，第二大持股三星電子漲幅也超過180%。

林光佑指出，美伊戰事2月底開打以來消息反覆，但AI基本面持續強勁，帶動亞太主要股市持續震盪走高趨勢，甚至屢創新高。

儘管行情有可能因短期漲多而回檔，但預期AI題材仍將支持相關受惠供應鏈股市的中長線表現。目前基金布局主軸鎖定AI硬體供應鏈，國家配置以台灣、美國、南韓、日本四地為主。

林光佑認為，AI加速學習與進化，產生超越目前想像的應用服務。預估AI成長趨勢不變，美國大型雲端服務商繼續上修資本支出，AI算力需求遠大於供給，使投資力度加大，加上應用服務推出帶動AI晶片與系統升級，讓供需缺口擴大。

林光佑指出，關鍵零組件持續漲價，亞太AI供應鏈國家企業獲利持續上修。其中，台灣供應鏈在AI時代扮演關鍵角色，擁有訂價權優勢；南韓以三星及SK海力士為首的企業獲利上修，目前股市評價仍相對低；日本則看好AI硬體供應鏈潛在獲利空間較大。

操作心法

●以中長線布局角度投資，如AI等主流產業，並留意控制下檔風險，同時輔以總經趨勢走向，做為國家、產業及個股投資配置的參考，並透過基本面檢視、評價面強弱勢動態調整。（張瀞文）

投資小叮嚀

●分散配置、逢低加碼

韓、台、日股今年以來領漲全球主要股市，相關個股的漲幅更是一飛沖天。不過，由於目前各市場基期較高、市場資金輪動快速，一有風吹草動就很容易大幅震盪。

●關注Fed利率變動及AI產業供應鏈發展

貨幣政策及產業趨勢變化將牽動整體市場資金動向及流動性。尤其最近美國聯準會（Fed）新主席上任，是否衝擊Fed政策走向。另外，AI產業變化快速，是否改變亞太供應鏈受惠程度，也是需要觀察的方向。（張瀞文）