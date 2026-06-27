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基金特蒐／亞太成長基金 分批進場

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
AI崛起，推升台、美、日、韓四地受惠供應鏈股市今年來漲勢一飛沖天帶動亞太區股票型基金同期間績效、規模水漲船高。聯合報系資料照
AI崛起，推升台、美、日、韓四地受惠供應鏈股市今年來漲勢一飛沖天帶動亞太區股票型基金同期間績效、規模水漲船高。聯合報系資料照

復華亞太成長基金經理人林光佑認為，全球科技股受惠於AI發展，企業獲利不斷上修。儘管今年來相關個股及大盤已累積不小漲幅，行情近期易受消息面干擾出現震盪，但在產業能見度高、有基本面支撐下，預期回檔幅度應有限，中長期仍具成長潛力，建議可逢低分批或透過定時定額等投資方法布局。

AI崛起，推升台、美、日、韓四地受惠供應鏈股市今年來漲勢一飛沖天，帶動亞太區股票型基金同期間績效、規模水漲船高。其中，復華亞太成長基金今年來績效勁揚131.8%、規模成長逾六倍，表現最亮眼。

依據理柏資訊環球分類，今年年初至6月24日，亞太區股票型基金受惠此波科技股多頭，今年來類型平均上漲55.7%，其中更有三檔報酬漲幅超過100%，以復華亞太成長基金大漲131.8%最強。也因為績效表現亮眼，吸引市場資金持續流入，這檔基金到5月底的規模激增至77.6億元。

復華亞太成長基金成立於2007年1月，投資範圍以亞太地區為主，以受惠亞太地區連動成長的區域為輔，完整掌握亞太成長題材，並透過復華投信投研團隊深入研究亞太產業供應鏈，從中尋找具競爭力、趨勢正向的產業，以及受惠亞太成長題材之價值成長股。

復華亞太成長基金經理人林光佑。復華投信/提供。
復華亞太成長基金經理人林光佑。復華投信/提供。

根據復華投信官網基金月報，到5月底，復華亞太成長基金持有台股占比達32.3%最高，其次是美、韓、日各占約26.9%、20.9%、18.1%；產業配置以資訊科技類股為最大宗，比重高達95%，其次是工業股的3.2%。

觀察復華亞太成長基金主要持股標的，前十大持股單一個股比重介於3-6.5%，採不重壓均衡配置，主要聚焦台、日、韓三地受惠AI伺服器與高效能運算帶動的關鍵零組件需求，例如高頻寬記憶體、載板、被動元件、銅箔基板、電源供應器等。以第一大持股南韓記憶體大廠SK海力士為例，今年來股價大漲超過三倍，第二大持股三星電子漲幅也超過180%。

林光佑指出，美伊戰事2月底開打以來消息反覆，但AI基本面持續強勁，帶動亞太主要股市持續震盪走高趨勢，甚至屢創新高。

儘管行情有可能因短期漲多而回檔，但預期AI題材仍將支持相關受惠供應鏈股市的中長線表現。目前基金布局主軸鎖定AI硬體供應鏈，國家配置以台灣、美國、南韓、日本四地為主。

林光佑認為，AI加速學習與進化，產生超越目前想像的應用服務。預估AI成長趨勢不變，美國大型雲端服務商繼續上修資本支出，AI算力需求遠大於供給，使投資力度加大，加上應用服務推出帶動AI晶片與系統升級，讓供需缺口擴大。

林光佑指出，關鍵零組件持續漲價，亞太AI供應鏈國家企業獲利持續上修。其中，台灣供應鏈在AI時代扮演關鍵角色，擁有訂價權優勢；南韓以三星及SK海力士為首的企業獲利上修，目前股市評價仍相對低；日本則看好AI硬體供應鏈潛在獲利空間較大。

操作心法

●以中長線布局角度投資，如AI等主流產業，並留意控制下檔風險，同時輔以總經趨勢走向，做為國家、產業及個股投資配置的參考，並透過基本面檢視、評價面強弱勢動態調整。（張瀞文）

投資小叮嚀

●分散配置、逢低加碼

韓、台、日股今年以來領漲全球主要股市，相關個股的漲幅更是一飛沖天。不過，由於目前各市場基期較高、市場資金輪動快速，一有風吹草動就很容易大幅震盪。

●關注Fed利率變動及AI產業供應鏈發展

貨幣政策及產業趨勢變化將牽動整體市場資金動向及流動性。尤其最近美國聯準會（Fed）新主席上任，是否衝擊Fed政策走向。另外，AI產業變化快速，是否改變亞太供應鏈受惠程度，也是需要觀察的方向。（張瀞文）

科技股 亞太

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