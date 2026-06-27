下個長線投資題材 專家點將

AI世代來臨，眼見AI相關個股股價漲幅翻數倍，投信及投資人開始尋找下一個可投資十年獲利看旺的題材，從國內投信發行的海外產業主題型ETF中，半導體或科技等是多家投信已卡位之外，在地緣政治爆發的這幾年，主權AI、主權衛星、戰略資源及加密貨幣等題材已是投信募集的新方向。

第一金投信在四年前募集第一金太空衛星ETF（00910）從每單位發行價15元上漲到今年6月的88.05元高點，未來除SpaceX動向會影響該ETF價格之外，主要國家開始發展自己的主權衛星，勢必興起太空衛星供應鏈題材，仍有望再掀起一波多頭行情。國泰數位支付服務ETF也搭上過加密貨幣相關熱潮而大漲，後續在美國及台灣相關政策引領下，仍可望見到榮景。

法人認為，主題型產業適合投資人作為衛星資產配置，採取長線定期定額投資或如近期出現大幅拉回時承接。海外ETF大部份是屬於主題型，少數為各區域或國家市值型，法人觀察，主題型ETF相較市值型ETF，更呈現急漲、急跌特性，例如：去(2025)年的數位支付、中國大陸科技等主題，今年的太空衛星、半導體等，海外ETF由於沒有漲跌幅限制，這類ETF在行情利多、利空來襲時，可能出現大幅溢價或大幅折價的現象，不少海外主題式ETF甚至曾經出現單日漲幅或跌幅超過10%的現象。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝分析，太空產業處於早期成長階段，長期產業趨勢仍偏正向，隨SpaceX上市有利於帶動並加速整體產業向上發展，包括太空通訊相關低軌衛星產業、衛星製造、地球觀測、火箭發射，太空資料中心等產業，都可望吸引更多投資機構與長線投資資金青睞。

今年以來，太空產業受惠SpaceX上市題材、AI與國防需求驅動，相關個股股價頻創歷史新高，部分資金選擇先行獲利了結，導致股價出現明顯回檔；先前市場押注SpaceX IPO及其帶來太空投資狂潮，推升整體太空概念族群估值上揚，隨SpaceX順利掛牌後，市場將更加關注後續被動資金配置動能，產業實質題材後續發展等。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，當市場目光仍聚焦在AI晶片與科技巨頭之際，真正限制下一輪成長可能不是技術本身，而是支撐科技產業運作的「底層資源」。野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，當世界運作方式正在改變，投資人需要重新思考資產配置的核心邏輯。

張繼文指出，AI時代競爭本質是對「能源＋原材料」的競爭。沒有稀土，高效能磁材、電動車、半導體設備難以運作；沒有鈾礦，核能供電不足，AI資料中心無法穩定擴張；沒有黃金，市場動盪時缺乏全球資金信任的避險核心。尤其是鈾礦，在AI資料中心對電力需求大幅提升下，核能重新成為關鍵基載能源。

兆豐美國戰略智造多重資產基金經理人李長昇表示，種種跡象顯示「地緣政治風向」與「本土產業復興」已成為當前美國市場最受矚目的雙主線。美國企圖奪回全球半導體製造的主導權外，科技巨頭自建電廠與加速資料中心建設行動，將直接驅動美國本土工業升級、電力管理系統與AI基礎設施的龐大商機。

加密貨幣價格雖暴起暴落，但隨金融創新也逐漸帶入一個新的生態。聯邦投信表示，包括國際金融機構、科技巨頭與支付平台業者，皆積極布局金融科技與數位支付領域，金融創新題材也逐漸成為市場關注焦點。

此外，金融產業基礎建設也正全面升級，從虛擬資產交易平台與應用、加密基礎建設到資產代幣化，金融服務正持續朝向即時化、數位化與智慧化發展，不僅提升金融交易效率與安全性，也帶動相關科技與基礎建設需求同步成長。