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國泰小龍基金5年報酬率達418.05%！經理人：高檔震盪去槓桿免驚、看好後勢發展

聯合新聞網／ 綜合報導
受惠全球 AI 基礎建設需求持續暢旺，台股企業近年毛利率與獲利率同步走升，然而近期半導體漲幅已深、部分投資人槓桿偏高，引發獲利了結賣壓，台股短線出現高檔震盪與去槓桿波動。聯合報系資料照
受惠全球 AI 基礎建設需求持續暢旺，台股企業近年毛利率與獲利率同步走升，然而近期半導體漲幅已深、部分投資人槓桿偏高，引發獲利了結賣壓，台股短線出現高檔震盪與去槓桿波動。聯合報系資料照

受惠全球 AI 基礎建設需求持續暢旺，台股企業近年毛利率與獲利率同步走升，然而近期半導體漲幅已深、部分投資人槓桿偏高，引發獲利了結賣壓，台股短線出現高檔震盪與去槓桿波動。

國泰小龍基金經理人黃維泰表示，資金輪動速度明顯加快，雖短期出現回檔，但地緣政治干擾趨緩，長線多頭格局未變。在基本面支撐下，修正有助籌碼沉澱，投資人可留意半導體設備與高速傳輸等具規格升級需求的族群，作為中長線布局重點，並掌握產業成長帶來的結構性機會。

根據投信投顧公會統計，截至2026年5月，國泰小龍基金於一年、兩年、三年及五年報酬率皆優於同類型基金，分別達244.06%、224.31%、369.46%及418.05%，明顯勝過同類平均。

進一步觀察持股結構，前十大成分股包含致茂、欣興、環球晶、台達電、台光電、旺矽、台積電、金像電、智邦與聯發科，核心聚焦技術升級受惠族群，掌握產業趨勢帶來的成長動能，透過集中布局與動態調整，提升整體投資效率，為基金創造超額報酬。

國泰小龍基金經理人黃維泰分析，在產業面上，AI已進入落地應用階段，預估算力結構中超過6成來自推論需求，帶動ASIC市場快速擴張，2023~2026年年複合成長率高達52%，成長動能顯著高於整體半導體產業及通用GPU市場。

隨著製程持續先進化與Chiplet（小晶片）架構普及，高階量測設備與探針卡需求明顯提升，促使團隊布局致茂、旺矽等供應鏈關鍵廠商。

同時，四大雲端服務商持續擴大資本支出，推動資料中心升級，高速、低損耗傳輸成為標配，帶動CCL、PCB及載板等關鍵材料與零組件需求，相關供應鏈成長動能具延續性，產業能見度與訂單動能同步增強。

此外，AI PC隨NVIDIA推出地端SoC架構，應用重心轉向裝置端運算能力，有望帶動硬體規格升級並加速終端滲透。從電力管理、高速交換器到傳輸線材皆同步受惠，相關台廠在供應鏈中具競爭優勢，並有望隨應用普及進一步擴大市占。

展望後市，雖然短期市場易受情緒影響而波動，但台灣企業獲利結構趨勢可望延續，建議投資人避免追高，採逢回分批布局策略，或以定期定額方式參與市場，由專業團隊把握科技循環帶來的長期機會。

國泰小龍基金累積報酬率表（報酬率單位：%）

基金名稱一年二年三年五年
報酬率報酬率報酬率報酬率
國泰小龍基金（台幣）244.06224.31369.46418.05
同類型基金平均200.69186.75294.75339.08

註：抽樣（1）同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內－一般股票型。國泰小龍基金（台幣）排名及同類型基金總檔數，一年期29/116，二年期27/114，三年期23/111，五年期25/91。資料來源：投信投顧公會基金績效評比表2026/05/31。基金之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。

台股 台積電 台達電 聯發科

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