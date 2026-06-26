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日本商品 還有漲升潛力
FactSet 日本半導體指數本周攀升到1萬點之後，仍在進行萬點保衛戰，受日經225指數波動影響有限。法人展望日本在全球半導體供應鏈製造設備與材料方面扮演著相當關鍵的角色，隨半導體產業景氣仍看好，日本相關基金也具漲升潛力。
國內投信發行的日本相關ETF今(2026)年以來已有台新日本半導體（00951）、中信日本半導體及富邦日本正2等三檔漲幅超過100%，前二者均以半導體產業為投資主軸。
群益投顧研究員曾馨玉表示，AI世代下，DRAM晶圓與AI邏輯晶圓形成雙引擎驅動，全球半導體正式進入新一輪結構性擴張週期。半導體設備需求不再僅取決於晶圓產能擴張，而是轉向支撐製程整合與良率提升的關鍵投資。日本半導體設備廠於光阻塗佈顯影、清洗、蝕刻、量測檢測及晶圓加工等領域具備技術領先與高市占優勢。在AI帶動先進製程與先進封裝資本支出擴張下，看好2027–2029年成長動能，可優先布局相關龍頭廠商。
中信日本半導體ETF經理人許家瑜表示，在主要晶片廠與記憶體製造廠資本支出規劃擴張下，日本半導體相關企業營收成長能見度清晰。
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