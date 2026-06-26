日股帶勁 擁結構性利多

美光財報優於預期，日股昨（25）日大力反彈4.6%，累計今年以來強漲逾43%，在成熟市場中表現最強，在全球主要股市中也僅次於韓股及台股。法人指出，日股除了有AI題材之外，還有其他多樣結構性利多助攻。

富蘭克林投顧指出，日本雖不像南韓與台灣為先進AI晶片的主要生產國，但日本記憶體大廠鎧俠，憑藉儲存型快閃記憶體、企業級SSD與AI資料中心儲存需求而崛起，在6月中旬成為日本市值第一的企業。

富蘭克林投顧分析，豐田汽車長期代表日本製造業的全球競爭力，但鎧俠的超車反映現在資本市場更加重視數據運算、AI與半導體供應鏈在未來經濟中的戰略地位。在全球半導體供應鏈中，日本更是在製造設備與材料方面扮演關鍵角色。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本處於半導體上游設備與關鍵原物料供應地位，搭乘AI基礎建設順風。展望AI投資循環仍持續快速演進，相關企業的長期獲利前景較先前預期更強勁，投資機會範圍也進一步擴大。

邱正松表示，此外，日本國內投資循環更為廣泛，涵蓋國家安全、供應鏈韌性與提升生產力，如自動化與數位轉型的需求，都將創造日本市場多元投資機會。整體來說，日本由體制轉變帶來結構性獲利成長動能，經濟在經歷30年通貨緊縮後正常化，加上持續推動公司治理改革，都有利日股前景。

「鉅亨買基金」表示，現階段日本同時具備AI供應鏈受惠、弱勢日圓出口紅利、企業治理改革及獲利上修等多項利多，後市仍具表現空間。投資人可透過日股基金，參與這波由產業升級與企業獲利驅動的長線成長行情。