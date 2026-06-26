跨國股票基金 穩穩賺

近期面對市場波動加劇，法人認為，投資焦點應由單一市場或產業布局，轉向跨資產、多元配置策略，透過跨國投資股票型組合基金一次掌握全球投資機會，在參與AI成長趨勢的同時，有效分散投資風險。

全球金融市場進入高利率常態與景氣循環交錯的新階段，美國經濟展現韌性，通膨仍高於目標水準，市場對聯準會降息預期趨於保守。

另一方面，AI浪潮持續推升資料中心、半導體及高階製造投資，帶動科技產業長線成長動能不墜。

統計至24日，觀察近三個月來，跨國股票型組合基金績效十強表現，其中：元大全球ETF成長組合、元大全球新興市場精選組合、玉山策略成長ETF組合、凱基新興趨勢ETF組合、國泰全球積極組合等達20%以上；富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合、安聯四季成長組合、野村成長傘型基金之美國增長股票ETF組合、富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合、匯豐全球趨勢組合基金等，績效介於11.3%至18.3%以上，表現亮眼。

安聯投信表示，美國與伊朗持續談判有助提升局勢緩和的可見度，地緣政治不確定擔憂降溫，有助市場重新聚焦企業獲利基本面；中期而言，隨著更多產業經濟活動及獲利動能改善，應會出現外溢效應，支持資本市場擴張格局。

展望後市，由於此輪AI資本支出周期主要由全球規模最大、獲利能力最強的科技巨擘支持，預期科技股仍將展現強勁韌性，更多企業獲利成長也將有望逐步改善，進而吸引市場更多資金參與，更有助於市場廣度由少數大型權值股主導，逐步過渡至更健康、更平衡的結構。

富邦景氣循環多元資產組合基金擬任經理人林忠義表示，當前AI應用持續由模型訓練延伸至推論運算及企業導入，全球科技大廠資本支出維持高檔，企業獲利基本面仍具支撐，為全球股市提供長期成長動能。不過，在地緣政治、關稅政策、貨幣政策變化等因素影響下，市場波動仍將成為投資常態。

另外，透過組合型基金布局，投資組合涵蓋股票、債券等不同資產類別ETF，並橫跨多元市場與投資風格，可有效降低單一市場或單一資產波動對整體投資組合的影響，兼顧成長潛力與風險控管，提升資產配置效率。