黃金基金 還有想像空間

國際金價走弱，現貨黃金價格一度跌破每盎司4,000美元關卡，也使黃金基金今年來績效同步承壓。不過，法人認為，在全球央行持續購金、地緣政治風險等影響下，黃金中長線多頭格局未變，預估明年金價仍有機會挑戰5,400美元，帶動相關黃金基金後市表現續具想像空間。近期金價高檔震盪，拖累黃金基金短線績效普遍回檔；觀察近一周表現，元大黃金期貨信託下跌5.2%，跌幅相對抗跌；富達環球策略基金－環球黃金、貝萊德世界黃金分別下跌6.1%、6.3%。

至於施羅德環球基金系列－環球黃金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬、富蘭克林黃金近周跌幅則逾一成。不過，若拉長至一年觀察，多檔基金報酬率仍維持六至八成水準，包括：晉達環球策略基金－環球黃金、貝萊德世界黃金施羅德環球基金系列－環球黃金、新加坡大華黃金及綜合、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬、富蘭克林黃金。

綜合DWS全球研究主管Johannes Mueller、亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）表示，基於央行與私人投資者將持續驅動需求的假設，黃金的長期趨勢依然看漲。目前的目標價設定至明年六月左右達到每盎司5,400美元。雖然目前市場交易價格低於4,000美元，但並未改變各國央行長期增持黃金的結構性趨勢。富蘭克林證券投顧表示，金價暫時跌破4,000美元大關、短線已有超跌跡象但技術面偏空，可先觀望多方是否有足夠反擊氣勢，關鍵是黃金ETF的成交量能否明顯放大，代表有足夠的買盤進場抄底。

但長線來看，在全球央行維持強勁買盤、時序進入傳統金價表現強勁的7-8月、美國債務不可持續性疑慮、川普政策不確定性等長期因素仍續存，加上若油價回落後能幫助減輕通膨壓力，將有助同步減輕市場對聯準會升息預期的壓力，進而有助支撐金價表現。