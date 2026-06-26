金融股表現抗跌 高含「金」商品 脫穎而出

台股本周震盪，不過在大盤下跌千點時，金融指數跌幅較加權指數低，顯示金融股相對抗跌。在大盤震盪下，含「金」量高的高股息ETF，包括凱基優選高股息30（00915）、永豐ESG低碳高息、國泰股利精選30 ETF等，近周都有逾5%的漲幅。

根據統計，在目前的被動高股息ETF中，有八成持有金融族群類股，含「金」量落在2~63%，而在近一周含息報酬率較高者，都有雙位數的金融股權重。法人觀察，今年首季的漲幅主要集中在AI類股，相關題材股價目前多已位於相對高檔，因此市場資金開始轉向，往獲利表現同樣不錯、但在第1季相對未受矚目的金融股。

此外，多檔大型ETF近日進行換股，透過財務篩選規則，納入多家財務狀況穩健的金融類股，帶動金融族群近日表現亮眼，含金量高的高股息ETF跟進受惠。

凱基優選高股息30 ETF研究團隊表示，台股偏多格局未變，但高檔遇波動修正難免。依6月最新數據，今年台股企業獲利預估成長率已上修至49.8%、2027年也有26.5%。國發會公布領先指標持續連月向上，整體景氣展望仍樂觀，建議投資人以兼顧核心與衛星策略的資產配置因應市場波動。

大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠指出，在AI供應鏈獲利高成長支撐下，今年以來台股飆漲，評價已處相對高檔，預期將進入震盪走高格局。不過台股基本面堅實，若遇震盪建議投資人偏多思考布局。投資焦點仍為AI供應鏈，特別是具備缺貨漲價題材的類股。