在AI相關族群表現亮眼帶動，陸股中科創50指數、創業板指數等今年都有相當漲勢。觀察今年以來投信發行的陸股基金表現，平均上漲45.2%，優於上證指數的3.4%漲幅。若以6月以來績效表現來看，包括群益中國新機會基金、國泰中國內需增長基金、復華中國新經濟A股基金、復華華人世紀基金四檔都有逾16%的漲幅。

群益中國新機會基金經理人謝天翎表示，目前MSCI中國指數動態PE僅為10.9倍，滬深300指數動態PE約14.3倍，整體估值水準仍具吸引力。在強者恆強的景氣趨勢下，建議採取「緊扣新動能、聚焦AI硬件」的投資策略，一是技術革新邊際變化最大的CPO光模組及光晶片領域；二是需求爆發、價格具備紅利支撐的高端存儲與企業級SSD產業鏈；三是AI算力密度提升所帶動的高頻PCB、CCL等核心材料。

群益華夏盛世基金經理人李忠翰指出，從宏觀層面來看，中國經濟處於新舊動能轉換的交匯點。在產業結構上，高技術製造業PMI（52.9）與裝備製造業PMI（52.1）景氣度持續攀升，而消費品與原材料行業則相對承壓。顯示全球AI科技浪潮與中國傳統板塊調整的雙重影響。由於全球AI基礎設施的資本支出正迎來超預期的成長，海外超大規模雲端服務商第1季的積壓訂單翻倍成長，其引發的算力需求外溢，正推動技術架構加速演進，建議配置上應聚焦在直接受益全球科技資本支出的核心供應鏈。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義分析，中美恢復高層互動，建立貿易協商平台，對股市最核心利多在於市場開始看見可預測性。儘管在資金結構調整過程中，短期震盪仍存在，但中期趨勢已展現向上動能，去年的悲觀情緒已得到顯著改善。且中國創業板指數在5月中旬創下歷史新高，前十大權值股乃是新能源產業、AI算力通訊、高端設備製造等具備國際競爭力的科技產業。