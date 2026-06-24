北亞 AI 鏈 題材未轉弱 相關企業獲利將成長可伺機布局

AI股漲多修正，法人分析，基本面並未出現明顯轉弱的跡象，修正不代表多頭結束。AI股上漲動能仍在，可望持續支撐整體市場表現。隨著AI應用逐漸擴大，可注意北亞的投資機會。

法人分析，這次股市拉回整理，主要來自南韓課稅議題引發市場情緒波動、AI科技股漲多後的獲利了結、財報公布前的不確定性升溫、擔心美國聯準會（Fed）升息等因素。不過，儘管市場情緒受到干擾，企業獲利動能仍強勁，基本面並未明顯惡化。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮表示，AI動能延續，特別是在AI基礎建設階段中扮演「鏟子與圓鍬」角色的企業，最能直接受惠。從區域角度來看，北亞地區因AI硬體供應鏈帶動，企業獲利成長預期最明顯。

胡俊禮指出，台灣在先進製程與晶圓代工領域具有領先優勢，戰略地位不可忽視。台韓都受惠於AI趨勢，日本除了AI趨勢之外，還因為企業治理改革與景氣循環復甦而提供多元投資機會。整體而言，股市不再僅依賴少數大型科技公司，而是進入更廣泛參與的階段。

富達國際表示，隨著AI應用逐步擴大，從軟體、電商到企業服務都加速導入，投資機會也由晶片延伸至更廣泛產業。亞洲憑藉完整的半導體、製造與技術生態系優勢，在此波轉型中角色持續升級，正從全球供應鏈核心進一步躍升為下一波科技創新與投資機會的關鍵引擎。

富達國際基金經理尼可斯（Dale Nicholls）表示，亞洲資金最近聚焦台韓市場，看好能受惠半導體與AI基礎設施需求強勁。不過，市場關注正從既有熱門領域轉向尚未充分反映的創新機會。

隨著中國大陸AI發展由基礎設施延伸至機器人、自動化與「實體AI」，新一輪科技成長動能逐步浮現。其中，人形機器人被視為潛在顛覆性應用。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，目前市場更像是漲多後的正常整理，而非多頭行情結束。投資人不必過度執著於預測市場短期高低點，與其因短期波動而錯失機會，不如把握震盪拉回時分批布局受惠AI趨勢與企業獲利成長的台股及全球科技基金，持續參與下一階段成長契機。