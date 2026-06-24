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科技、槓桿型商品 人氣旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股近期震盪，但市場普遍認為台股長線多頭格局並未改變。投信法人指出，目前修正主要來自技術面與籌碼面調整，而非基本面反轉，反而為中長線投資人創造逢低布局機會。觀察一年來受益人增加前十的台股ETF，多數聚焦科技、半導體及槓桿型產品。

觀察台股ETF近一年受益人數成長前十名，中長期績效表現亮眼。截至昨（24）日，近三年績效超過300%的ETF包括富邦科技（0052）、群益臺灣加權正2、元大台灣50正2等ETF，顯示在台股多頭行情下，投資人已愈來愈熟悉透過ETF參與市場成長機會。

從受益人數變化觀察，投資人並未因短線震盪而退場，反而持續透過ETF加碼台股。根據統計，近一年受益人數成長前十大的台股ETF中，富邦科技ETF受益人數年增率高達1,481.5%，居市場之冠；群益臺灣加權正2與元大台灣50正2分別成長882.4%及566.8%。顯示在AI產業帶動企業獲利持續上修的背景下，投資人更傾向透過ETF掌握科技成長趨勢，同時利用市場震盪分批布局，反映市場對台股中長期表現仍具高度信心。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，AI產業發展已由模型訓練逐步延伸至推論運算、代理式AI及企業應用階段，全球大型雲端服務供應商（CSP）持續提高資本支出規模，帶動AI伺服器、先進製程、先進封裝、高頻高速傳輸及記憶體等供應鏈需求同步成長，推升台灣科技企業獲利展望持續上修，也成為支撐台股多頭格局的重要動能。

洪珮甄指出，在基本面與資金面雙重支撐下，本波行情本質上屬於AI驅動的結構性成長循環。

對投資人而言，若短線市場因消息面或情緒面出現震盪，反而可透過聚焦科技與半導體產業的台股ETF分批布局，掌握AI長線成長所帶來的投資契機。

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