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太空衛星、貴金屬題材不淡 遇市場大跌分批進場布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
近日全球主要股市同步大幅修正，但法人持續看好太空衛星、貴金屬產業的中長期發展，建議相關主題型ETF作為衛星配置，搭配長線投資、定期定額策略，遇市場大跌分批進場布局，同時也應避免相關產業投資過度集中風險。（美聯社）
近日全球主要股市同步大幅修正，但法人持續看好太空衛星、貴金屬產業的中長期發展，建議相關主題型ETF作為衛星配置，搭配長線投資、定期定額策略，遇市場大跌分批進場布局，同時也應避免相關產業投資過度集中風險。（美聯社）

近日全球主要股市同步大幅修正，但法人持續看好太空衛星、貴金屬產業的中長期發展，建議相關主題型ETF作為衛星配置，搭配長線投資、定期定額策略，遇市場大跌分批進場布局，同時也應避免相關產業投資過度集中風險。

根據CMoney統計至昨（24）日，6月來第一金太空衛星和期街口布蘭特正2跌幅超過28%，而期元大S&P黃金正2、期元大道瓊白銀、富邦恒生國企正2、期元大S&P石油、復華香港正2、FT潔淨能源、中信中國50正2跌幅也在一成以上。

自SpaceX於6月12日掛牌，對投資太空衛星產業產生磁吸效應，加上近兩個月相關類股短線漲幅過大，引發獲利了結賣壓，第一金太空衛星自5月底高點以來，最大修正幅度逼近30%，在提前大修正下，昨日盤面反倒逆勢抗跌上揚。

第一金太空衛星經理人曾萬勝分析，今年來太空產業受惠SpaceX上市題材、AI與國防需求驅動，相關個股股價頻創歷史新高，漲幅過快後，部分資金先行獲利了結，導致股價出現明顯回檔；此外，先前市場押注SpaceX IPO及其帶來太空投資狂潮，推升整體太空概念族群估值上揚，不過，隨SpaceX順利掛牌後，市場將更加關注後續被動資金配置動能，產業實質題材後續發展等。太空衛星產業漲幅過大後出現較大幅度回檔，屬於正常的技術修正，股價大幅震盪未扭轉長線產業投資趨勢，仍處於早期成長階段，長期產業趨勢仍偏正向。

太空 第一金

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