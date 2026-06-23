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AI、能源基建 下半年主旋律
全球主要股市震盪上行，展望下半年，法人指出，AI仍是下半年的投資主軸。投資人除了布局以半導體為首的AI基礎設施之外，也不要忽略能源相關基建這個重要的投資主題。
富達國際表示，4月以來，半導體族群領漲全球股市，費城半導體指數過去一年累計漲幅約150%，已接近過去科技循環高檔水準。此波行情主要反映AI應用帶動資本支出快速擴張，以及半導體供需持續偏緊的結構性趨勢。
富達國際指出，隨著AI投資由初期集中於繪圖處理器（GPU）龍頭，逐步擴散至記憶體與光通訊等關鍵環節，同步嘉惠整體產業生態系。投資人可以採取成長及品質兼顧策略，前者布局半導體、半導體設備及相關AI基礎設施受惠族群，後者則聚焦具穩定獲利與競爭優勢的龍頭企業。
法國巴黎銀行財富管理認為，市場焦點正逐步從半導體延伸至下一波的AI基礎建設。這主要圍繞在發展AI的龐大電力需求，包括發電和輸配電基礎建設，以及光纖與銅線等原物料需求都快速增加。此外，機器人技術也是實體AI的重要受惠領域。
美伊可望停戰，市場預期荷莫茲海峽將重新開放，帶動油價回落，AI族群也重新引領主要股市走揚。不過，貝萊德智庫指出，近期供應中斷事件再次提醒投資人，全球能源體系至今仍高度依賴少數能源供應鏈核心環節。
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