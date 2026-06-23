亞太平衡商品績效亮眼 今年來平均漲逾56%

今年來全球股市由科技股領漲，帶動亞太平衡型基金平均繳出56.01%的績效，復華亞太平衡以及國泰亞太入息平衡基金績效逾100%。法人建議投資人若遇市場震盪可逢低分批布局，或透過定時定額等投資方法作中長期投資，掌握AI發展帶動的蓬勃商機。

復華亞太平衡今年來漲117.28%，大幅領先同類型平均值。展望後市，基金經理人吳承恩表示，受惠科技龍頭財報強勁與AI基礎建設投資持續擴大，帶動亞太AI供應鏈股價走強，挹注基金績效表現。展望後市，雖然地緣政治及能源成本增加，可能引發利潤率壓縮的雜音，但AI驅動的資本支出與企業獲利基本面仍為股市提供支撐，因此持續看好AI基礎建設帶動量價齊揚的相關供應鏈，布局以美、台、日、韓等亞太市場為主軸。

國泰亞太入息平衡基金今年來報酬率漲100.58%，基金經理人黃世暐表示，主要受惠於團隊提前掌握AI產業成長趨勢，聚焦亞洲具競爭優勢的科技龍頭企業。

黃世暐指出，AI仍是全球科技產業最具成長潛力的長線趨勢，看好韓國記憶體和關鍵零組件產業、台灣半導體及日本應用在AI伺服器為主的關鍵零組件產業，雖然短期市場可能受到利率政策、地緣政治等影響而出現波動，但AI基礎建設與應用普及趨勢未變，建議投資人以中長期角度進行定期定額或逢低布局，透過兼具成長潛力與風險控管能力的平衡型基金，掌握亞太科技產業成長契機。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，亞洲國家基本面良好、戰爭及能源風險趨緩，使得外部資金重新回流亞洲股市。

產業方面，隨著AI算力需求大幅提升，傳輸效率與能耗成為發展限制瓶頸，新一代技術演進可望推升整體科技產業規模及相關企業獲利成長。另外，全球電力需求強勁，各國電力儲備系統升級及擴張也推動儲能電池出貨量上升，有利相關產業鏈獲利成長，亞洲國家中的相關產業可多留意。