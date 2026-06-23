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海外基金科技型最夯 全球、亞太、美國成長類同步「買好買滿」

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
今年來在科技股領漲下，台股迭創歷史新高，國人對科技股「買好買滿」，除了大買台股主被動ETF及共同基金之外，在進軍海外基金時，還同步買進全球科技、亞太基金、美國成長基金等。 歐新社
今年來在科技股領漲下，台股迭創歷史新高，國人對科技股「買好買滿」，除了大買台股主被動ETF及共同基金之外，在進軍海外基金時，還同步買進全球科技、亞太基金、美國成長基金等。 歐新社

今年來在科技股領漲下，台股迭創歷史新高，國人對科技股「買好買滿」，除了大買台股主被動ETF及共同基金之外，在進軍海外基金時，還同步買進全球科技、亞太基金、美國成長基金等。

境外基金資訊觀測站統計，國人5月最愛的境外股票基金為貝萊德世界科技基金，單月淨申購金額達100.4億元，遙遙領先其他基金。這檔基金不但早已取代貝萊德世界礦業基金，成為貝萊德在台最有名的基金，更是國人最愛的境外股票基金，持有約931億元，約占基金總規模的15%。

國人對科技股的熱愛還外溢到亞太基金。摩根亞太股票基金5月吸金54.1億元，為單月熱銷亞軍。這檔基金主要布局中國大陸、台灣、南韓、澳洲、印度等，偏重資訊科技及金融股，前三大持股為台積電、三星電子、SK海力士。

聯博美國成長基金則為5月熱賣季軍，單月進帳26.6億元。這是聯博近年來的主力股票基金，以資訊科技、通訊服務、非核心消費股最多，國人持有金額也擴增到900.5億元，在台受歡迎程度僅次於貝萊德世界科技基金。

國人5月淨申購第四至第十名的境外股票基金為PIMCO美國股票增益基金、普徠仕全球科技股票基金、聯博國際科技基金、貝萊德世界黃金、法巴乾淨能源股票基金、富達亞洲成長趨勢基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金，單月吸金金額介於12.6~25.7億元。

特別的是，PIMCO美國股票增益基金並不直接持有個股，而是以非槓桿方式投資股票指數期貨等工具，以取得近似美國S&P 500指數的報酬，並透過短期固定收益證券的主動式投資，以創造優於S&P 500指數的表現。另外，法巴乾淨能源股票基金近年來績效翻身，主要受惠於AI基礎建設需求大。

法人指出，從熱銷境外基金名單來看，AI長線投資主軸的地位不變，投資人可以透過國內外各種相關基金，布局全球各地的受惠族群，以掌握較完整的投資機會。

台積電

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