新興投等債標的 穩健

海外投資等級債券基金近半年來表現穩健，其中以新興市場型債券基金表現相對突出，多檔績效達3%以上。

法人表示，市場看好高殖利率優勢與新興市場長線基本面改善，但仍需留意通膨、地緣政治風險等干擾，債券配置亦可採取分散布局。

觀察近半年海外投資等級債券基金表現，其中：宏利澳洲優選債券收益漲6.6%，復華南非幣長期收益上漲6.5%，富蘭克林華美新興國家固定收益上漲5.3%；路博邁ESG新興市場債券上漲3.7%，宏利七年階梯到期新興市場債券、景順三至六年機動到期優選新興債券分別上漲3.68%、3.61%，表現居前。

此外，玉山四到六年機動到期新興金融基礎建設債券、大華銀七年到期新興市場債券、大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券、瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券等基金，近半年績效亦皆有2.9%、3%以上表現。

安聯投信表示，聯準會按兵不動，但點陣圖釋放鷹派信號。聯準會新任主席華許強調控制物價目標，高能源價格也令官員對後續政策態度更謹慎，短線市場消化新的溝通步調，可能增添些許波動，但評估整體立場仍偏觀望，並無急迫升息必要。

安聯投信表示，VIX重回20以下，債券表現持穩。整體在油價與通膨前景反覆變動的情況下，殖利率表現依然相當穩健。近期非投資級債券市場從對經濟成長擔憂轉向對通膨和地緣政治風險的關注，主要是受到優於預期的美國通膨數據、中東引發能源衝擊以及持續大量的新券發行所驅動。儘管市場出現波動，利差仍偏緊，投資人仍認為違約風險在可控範圍內。