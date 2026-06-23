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台股科技基金紅火、前十強報酬超越大盤 法人建議逢回伺機布局

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
人工智慧（AI）示意圖。 路透
人工智慧（AI）示意圖。 路透

台股科技基金受惠AI伺服器、先進封裝與高階半導體族群，近周績效全面升溫，前十強報酬全數超越大盤。法人指出，在AI需求題材發酵下，科技股仍是盤面主流，回檔時可伺機布局。

觀察昨（23）日台股盤面，短線漲幅較大的電子族群出現獲利了結賣壓，台積電、聯發科、日月光投控等指標股皆回檔，而記憶體、銅箔基板、玻纖布、IC設計及光學鏡頭等族群亦同步轉弱。不過，市場仍偏視為漲多後的技術性拉回，中長線趨勢並未改變。

值得注意的是，台股科技基金近周表現強勢。其中，景順台灣科技近周上漲7.8%，表現居冠；瀚亞高科技漲7.5%、安聯台灣科技漲7.0%包辦亞季軍；新光創新科技、元大高科技、聯邦精選科技分別漲6.9%、6.3%、6.2%；兆豐台灣先進通訊、滙豐龍騰電子分別上揚6.06%、6.04%；復華數位經濟、兆豐電子分別有6.0%、5.9%的漲幅，全面領先OTC指數的5.6%與加權指數的5.1%，績效強勁。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭認為，AI產業長期仍具備龐大成長空間。以亞洲市場而言，目前AI投資主題高度集中於台灣與韓國，預估至2026年，AI相關需求所帶動的半導體出口，占台灣與韓國GDP比重可望接近30%，可把握回檔時的健康階段性修正。

安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中表示，產業面來看，AI仍是台股投資主軸。不論是GPU或客製化晶片對先進製程先進封裝需求都十分強勁，晶圓代工龍頭展望也上修。在美國雲端服務供應商持續擴大資本支出帶動下，整體產業趨勢並未改變。

聯邦精選科技基金經理人張瑞祥表示，隨聯準會政策不確定性逐步降低，台股在AI供應鏈族群領軍下，持續改寫歷史高點，加上內資動能活絡，以及年中作帳行情升溫，建議聚焦具競爭力與獲利成長能見度高的企業。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒指出，近期AI族群在經歷修正後出現反彈，市場也重新聚焦長期需求趨勢；其中，低軌衛星的發展不僅限於衛星本身製造，更進一步推升地面接收設備、天線系統、射頻元件與通訊基礎設施的全面升級。

台股 科技 聯發科

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