AI基建熱潮延續 亞太科技與低軌衛星成關注焦點

AI浪潮持續席捲全球，地緣政治衝突推升油價，也讓通膨與利率變數再度成為市場焦點。「鉅亨買基金」攜手摩根資產管理舉辦「通膨X AI，2026年投資新秩序」投資說明會，解析AI趨勢與現金流規劃策略，並邀請「基金教母」蕭碧燕分享30年投資經驗，探討如何在波動中提高長期勝率。

摩根資產管理產品策略部副總經理戴馨玲表示，市場近期雖擔憂AI投資是否面臨變現壓力，但從全球科技龍頭的資本支出規模來看，AI建設熱潮仍處於加速發展階段。亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Google、Meta及甲骨文（Oracle）等大型雲端服務業者持續提高AI相關投資，未來數年資本支出規模預估仍將維持高成長趨勢，顯示企業對AI發展的投入並未放緩。

戴馨玲指出，AI競賽已從模型能力延伸至基礎設施建設，帶動半導體、資料中心、電力供應、散熱系統、高速傳輸及低軌衛星等產業需求同步升溫，而掌握關鍵供應鏈的亞洲企業，正站在全球AI浪潮最核心的位置。

戴馨玲認為，相較於美國科技股經歷一波評價重估後估值明顯墊高，亞太科技股目前成長與評價較具吸引力。她表示，亞太科技企業平均預估本益比約16倍，相較美國科技龍頭約23倍為低，折價幅度接近三成，但產業競爭力並未因此打折。

戴馨玲說，亞洲不僅掌握全球逾七成半導體供應鏈，更擁有龐大的數位內容與軟體應用市場，在AI硬體與應用雙軌發展下具備長期成長潛力。隨著企業獲利持續改善、AI需求延續，以及資金重新尋找具吸引力的成長標的，亞太科技股可望成為下半年全球科技投資的重要焦點。

談到投資人行為變化，「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭表示，今年以來市場資金明顯轉向股票型基金。根據平台統計，股票型基金申購金額年增率達163%，遠高於平衡型基金的37%及債券基金的5%，人均申購金額也由36.9萬元提升至63.4萬元，首度超越債券基金。

值得注意的是，今年申購股票基金的投資人中，近四成曾持有配息型基金，50歲以上接近退休族群投入股票基金的比例也同步提高，顯示投資人正由領息轉向追求資本增值與總報酬，投資思維出現顯著轉變。

「基金教母」蕭碧燕則指出，長期投資最大的敵人不是市場波動，而是情緒。她表示，許多人總想等低點進場，或在市場出現利空時急於出場，但回顧近年市場表現，無論是關稅爭議、地緣政治衝突或景氣雜音，每次修正後市場最終都重回成長軌道。

她強調，真正值得長期持有的一軍基金，往往是「一波比一波高」，若因短期震盪離場，反而容易錯失後續更大的報酬機會。