快訊

AIT處長谷立言專訪：維持現狀 是兩岸對話的基礎

陽光行動／「四貸同堂」借錢買股賭上身家… 金融泡沫風險飆升

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

美日韓股商品 分批布局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

隨時序進入第2季尾聲，展望第3季，規模前五大的ETF發行商除了同步高度看好台股表現外，也同樣看好海外股市表現空間，並點名受惠AI的美國、日本以及韓國股市為下半年布局優選市場，可分批布局、逢回加碼。

綜合元大、國泰、群益、富邦以及統一投信業者看法，2026全球最佳成長來源莫過於AI，第3季向來是科技產業旺季，AI伺服器、資料中心及邊緣AI等相關需求持續強勁，可望為科技股帶來實質獲利支撐，下半年正是輝達新機種Vera Rubin的放量出貨時期，市場有機會重回基本面主導格局，海外股可以留意的ETF包含主動元大AI新經濟、元大日經225、國泰臺韓科技、主動群益美國增長、富邦NASDAQ、主動統一全球創新等等。

統一投信表示，美國就業數據優於預期，雖然可能壓縮聯準會降息空間，但整體經濟展現韌性，企業獲利也持續成長，為股市提供重要支撐。

在配置上，考量近年股市類股輪動快速，主動式ETF操作靈活，若加上優秀的投研團隊，有機會帶給投資人加乘效果。

在產業與貨幣政策利多下，日股最具代表性的日經225指數近日衝破7萬點大關，法人進一步指出，受惠日本銀行符合預期升息至1%，並且明確釋出利率穩定訊號，配合AI供應鏈迎超級周期，日股後市可期。基於日本在經濟基本面、企業獲利成長雙引擎驅動下，日股長線多頭格局確立，建議第3季可布局日股ETF參與日本行情。

聯準會 富邦 國泰

延伸閱讀

第3季 ETF 買什麼？ 精選15檔出爐

主動式台股基金、ETF 超人氣

台股主動式ETF 大吸金

台股 ETF 規模衝破7兆 正二、高息、主動式等表現亮眼

相關新聞

美伊簽協議 台指期夜盤上半場強登49K大關、再創新高

台指期夜盤22日開盤時，受美晶片股的電子盤反彈帶動，以48,531點、上漲103點開出後，一路震盪走強，且在傍晚17點過後，傳出美伊達成五點協議中，一度衝破49K大關，來到49,160點、大漲732點，截至晚間約21點，指數約在49,132點、上漲704點，漲幅逾1.3%，遠優於美股電子盤表現。

皇翔建設又出手！砸3.2億元買300張國巨 6月靠股票已賺1.58億元

皇翔（2545）近來積極業外投資，22日再度公告，取得國巨*（2327）共300張股票，每股平均價格1,071.91元，交易總金額3.21億元，取得目的為提高公司之資金運用效益。

台股大漲1276點首站47K！台積電狂飆百元衝2510新高 網：這周五萬

台股今天大漲1276點，首次站上47K關卡，收在47741.51點。台積電大漲100元至2510元，再創新高，成為市場焦點，引發PTT投資人熱議。雖然市場氣氛樂觀，專家仍提醒需注意高檔震盪風險及量能。

PTT喊「鴻海無腦多」直指400元！他120元抱到現在 網不領情：不如買0050

鴻海股價再成焦點，PTT網友喊目標價400元，強調AI伺服器需求將助長股價上升。但市場反應兩極，多數網友認為股性過慢，選擇其他電子股或ETF更具投資價值。

單身遺產不想留給20年不聯絡的弟弟？蘇家宏律師點破兩大關鍵：這時間沒要視同放棄

蘇家宏律師指出，想不留遺產給多年前未聯絡的弟弟，關鍵在於是否立遺囑及弟弟的繼承權條件。若遺囑已寫，弟弟需在兩年內主張特留分，逾期視為放棄，避免爭產風險。

台股暴漲想停利？詹璇依拋三對策：獲利翻倍這樣做變「零本金」投資

隨著台股近期大漲，投資人面臨停利壓力。財經主持人詹璇依建議，獲利超過100%的投資人可贖回一半部位，以降低心理壓力。此外，針對新手，她強調避免全額投入，採取定期定額策略是明智之舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。