美日韓股商品 分批布局

隨時序進入第2季尾聲，展望第3季，規模前五大的ETF發行商除了同步高度看好台股表現外，也同樣看好海外股市表現空間，並點名受惠AI的美國、日本以及韓國股市為下半年布局優選市場，可分批布局、逢回加碼。

綜合元大、國泰、群益、富邦以及統一投信業者看法，2026全球最佳成長來源莫過於AI，第3季向來是科技產業旺季，AI伺服器、資料中心及邊緣AI等相關需求持續強勁，可望為科技股帶來實質獲利支撐，下半年正是輝達新機種Vera Rubin的放量出貨時期，市場有機會重回基本面主導格局，海外股可以留意的ETF包含主動元大AI新經濟、元大日經225、國泰臺韓科技、主動群益美國增長、富邦NASDAQ、主動統一全球創新等等。

統一投信表示，美國就業數據優於預期，雖然可能壓縮聯準會降息空間，但整體經濟展現韌性，企業獲利也持續成長，為股市提供重要支撐。

在配置上，考量近年股市類股輪動快速，主動式ETF操作靈活，若加上優秀的投研團隊，有機會帶給投資人加乘效果。

在產業與貨幣政策利多下，日股最具代表性的日經225指數近日衝破7萬點大關，法人進一步指出，受惠日本銀行符合預期升息至1%，並且明確釋出利率穩定訊號，配合AI供應鏈迎超級周期，日股後市可期。基於日本在經濟基本面、企業獲利成長雙引擎驅動下，日股長線多頭格局確立，建議第3季可布局日股ETF參與日本行情。