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陸股基金中長線閃亮 多檔產品近一周報酬率超過10%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
陸股近期在資金回流下強勢反彈，相關基金績效升溫。陸股示意圖。 路透
陸股近期在資金回流下強勢反彈，相關基金績效升溫。陸股示意圖。 路透

陸股近期在資金回流下強勢反彈，相關基金績效升溫。觀察近一周表現，多檔陸股基金報酬率衝上10%以上，不僅明顯優於加權指數的5.1%，也展現中國科技、消費、高股息等題材回暖，吸引市場資金布局，中長多行情可期。

觀察陸股相關基金近周績效表現，其中：野村中國機會近周漲17.9%、兆豐中國內需A股漲14.4%，玉山中國中小、玉山中國品牌分別上漲13.5%、13%。此外，群益中國新機會、國泰中國內需增長、統一強漢近周績效皆超過12%。另外，富邦中國內需動力、富邦中國戰略A股、統一大龍騰中國達10.6%以上，皆優於台股大盤。若拉長至六個月觀察，統一強漢漲幅更高達125.8%，野村中國機會、兆豐中國內需A股、群益中國新機會、國泰中國內需增長、富邦中國戰略A股、統一大龍騰中國等也都有逾七至八成的績效，相當強勁。

玉山中國中小基金經理人陳舜津指出，在美伊和談進展帶動下，中國市場短期風險偏好同步提升。其中，不論是美國主導的AI硬體和AI模型供應鏈，或中國本土的半導體設備、國產算力體系，資金皆高度集中於AI相關族群，並帶動科技權值股表現；相對而言，消費與地產等內需傳統類股表現相對溫和，反映基本面復甦動能仍待觀察。

富邦中國戰略A股基金經理人蔡宗和表示，中國股市展現韌性與資產價值的關鍵，在於經濟持續朝高品質發展轉型。近期摩根士丹利、高盛及德意志銀行等國際投行陸續上調2026年中國GDP成長預期，反映全球機構對中國經濟前景信心回升。

陸股 國泰 兆豐

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