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新興美元債 三多護體 今年來平均漲逾2.9%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
今年來新興市場美元債持續領漲主要債市，成為表現最為突出資產類別之一。（美聯社）
今年來新興市場美元債持續領漲主要債市，成為表現最為突出資產類別之一。（美聯社）

今年來新興市場美元債持續領漲主要債市，成為表現最為突出資產類別之一。法人觀察，新興市場美元債有基本面結構蛻變、主權信用品質顯著改善、收益水準相對具吸引力等三大支撐點，為投資組合提供有效緩衝，持續看好後市表現。

投信法人表示，今年來新興市場美元債平均漲幅2.97%，表現優於美國公債的跌幅0.03%、美國投資等級公司債漲幅0.79%，以及歐洲非投資等級債的1.41%、美國非投資等級債的1.67%漲幅。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人悉達．查特吉指出，新興市場已躍升為全球成長的主要引擎，金融市場分散投資的重要性較以往更加提升，投資組合也應納入新興市場，以掌握未來成長動能與機會。

國泰投顧表示，投資人對新興市場美元債的信心已明顯提升，背後關鍵首先來自於基本面結構的蛻變改善，從債市信用利差的角度同樣釋放相同訊號。

今年3月戰爭風險衝擊最劇烈期間，新興市場美元債指數利差僅小幅擴張約25個基本點（由236基本點擴大至261基本點），與相同期間下的美國非投資等級債利差擴張26個基本點僅差1個基本點。

根據國際三大信評機構追蹤全球新興市場主權債評級趨勢，在近年淨升降評數觸底後，淨上調累積數於2025年迎來有紀錄以來最多的一年。

國泰投顧總代理摩根士丹利新興市場債券基金投資團隊共同主管布萊德．高德瑞（Brad Godfrey）指出，新興市場國家已在2020至2022年間歷經最嚴峻的信用考驗，隨著政策紀律與財政結構改善，使新興市場主權債呈現「去蕪存菁」的態勢，為後續主權債評等修復與利差收斂奠定基礎。

最後一個支撐新興市場美元債的關鍵，就是收益水準相對具吸引力。截至2026年5月底，新興市場美元債殖利率為6.91%，其中，投資等級主權債國家殖利率為5.62%、非投資等級主權債國家殖利率更達8.39%。

新興市場 美國 歐洲

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