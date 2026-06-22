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「成長型」多重資產商品 受寵

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美股市再創新高，投信看好強者恆強，近期募集產品偏愛成長型產品，主動式ETF為大宗，共同基金則是以科技為主流的多重資產基金。法人看好AI將成為產業及經濟的長期成長動能，以追求長線的超額回報。

費城半導體指數在上周創新高，累計今年來已飆漲逾100%，台股加權指數今年來漲幅也超過六成，相關基金及ETF漲勢衝天，也讓投資人對後市更有信心。基金公司對後市持續審慎樂觀，認為即使短線漲多回檔，中長線仍看多。

從投信近期新募的基金╱ETF來看，仍強調中長線成長動能。ETF聚焦主動ETF，投資標的則以台股與美科技股為主，基於AI需求旺盛；至於共同基金，則是以高成長股為主，搭配多重收益，力求同時掌握成長及收益。

從資產配置的角度來看，貝萊德智庫指出，AI驅動獲利預期上修，美股等主要股市持續走高，因此將成熟股市投資配置調高至加碼，同時調降非投資等級債到中立。以五年的投資觀點來看，貝萊德建議透過股票來承擔風險。成熟股市中，貝萊德偏好科技產業與醫療保健等AI採用者，及與AI基礎建設擴張和電力需求上升相關的能源產業。

美股 台股

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