快訊

AIT處長谷立言專訪：維持現狀 是兩岸對話的基礎

陽光行動／「四貸同堂」借錢買股賭上身家… 金融泡沫風險飆升

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

基金十強 近一周打敗大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（22）日在AI與電子權值股領軍下再創歷史新高，市場持續聚焦「5萬點」大關。隨資金回流中小型與高成長族群，台股基金績效同步升溫，近周前十強表現全面領先大盤，當中四檔報酬率更超越大盤兩倍以上，展現強勁多頭動能。

台股昨日再創歷史新高，順利突破47,000點大關；櫃買指數同樣創歷史新高，漲停家數超過百家。盤面上，電子權值股台積電跳空創歷史新高，漲價題材包括分離式元件、玻纖布、記憶體、MCU與電源管理IC持續吸引資金進駐，另外IC基板、銅箔基板與IC封測延續漲勢，表現強勁。

市場聚焦台股下一道「5萬點」關卡，資金同步湧向高成長題材。截至18日，觀察全數236檔台股基金近周前十強，路博邁台灣5G股票以12.8%居冠，富邦精選五虎、街口台灣、兆豐國民等四檔報酬率皆超過10.5%以上，為大盤同期報酬的兩倍以上；兆豐台灣金傳精選股息、街口中小型、元大經貿則達10%以上，表現亮眼；元大多多、復華復華、復華全方位也有9.5%以上漲幅，同樣優於大盤的5.1%，多檔台股基金在多頭行情下爆發力強勁。

展望後市，富邦投信表示，下半年科技業步入傳統旺季，在產業布局方面，看好具全球競爭優勢的產業龍頭與隱形冠軍，包括半導體設備、載板、光通訊、IC設計、被動元件及AI加速器相關供應鏈等族群，後續成長動能值得關注。

產業方面，以記憶體產業來看，投信法人分析，隨著大型語言模型持續演進，以及企業與終端裝置對AI應用需求快速擴張，運算效能已不再僅取決於處理器能力，資料傳輸、儲存與存取效率的重要性同步提升，進一步帶動市場對DRAM、NAND Flash及NOR Flash的需求成長。

兆豐投信補充，全球AI競賽已由雲端算力擴展至「代理AI」與「實體AI」應用，帶動終端裝置升級潮。

基金 台股基金 櫃買指數

延伸閱讀

台股主動式ETF 大吸金

近一年台股ETF十強超狂、報酬率大勝大盤六成以上 00947績效奪冠

主動式台股基金、ETF 超人氣

AI硬體股掀資金瘋狗浪！台股4萬7刷新天際線 00904突破45元飆新高

相關新聞

美伊簽協議 台指期夜盤上半場強登49K大關、再創新高

台指期夜盤22日開盤時，受美晶片股的電子盤反彈帶動，以48,531點、上漲103點開出後，一路震盪走強，且在傍晚17點過後，傳出美伊達成五點協議中，一度衝破49K大關，來到49,160點、大漲732點，截至晚間約21點，指數約在49,132點、上漲704點，漲幅逾1.3%，遠優於美股電子盤表現。

皇翔建設又出手！砸3.2億元買300張國巨 6月靠股票已賺1.58億元

皇翔（2545）近來積極業外投資，22日再度公告，取得國巨*（2327）共300張股票，每股平均價格1,071.91元，交易總金額3.21億元，取得目的為提高公司之資金運用效益。

台股大漲1276點首站47K！台積電狂飆百元衝2510新高 網：這周五萬

台股今天大漲1276點，首次站上47K關卡，收在47741.51點。台積電大漲100元至2510元，再創新高，成為市場焦點，引發PTT投資人熱議。雖然市場氣氛樂觀，專家仍提醒需注意高檔震盪風險及量能。

PTT喊「鴻海無腦多」直指400元！他120元抱到現在 網不領情：不如買0050

鴻海股價再成焦點，PTT網友喊目標價400元，強調AI伺服器需求將助長股價上升。但市場反應兩極，多數網友認為股性過慢，選擇其他電子股或ETF更具投資價值。

單身遺產不想留給20年不聯絡的弟弟？蘇家宏律師點破兩大關鍵：這時間沒要視同放棄

蘇家宏律師指出，想不留遺產給多年前未聯絡的弟弟，關鍵在於是否立遺囑及弟弟的繼承權條件。若遺囑已寫，弟弟需在兩年內主張特留分，逾期視為放棄，避免爭產風險。

台股暴漲想停利？詹璇依拋三對策：獲利翻倍這樣做變「零本金」投資

隨著台股近期大漲，投資人面臨停利壓力。財經主持人詹璇依建議，獲利超過100%的投資人可贖回一半部位，以降低心理壓力。此外，針對新手，她強調避免全額投入，採取定期定額策略是明智之舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。