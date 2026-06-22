基金十強 近一周打敗大盤

台股昨（22）日在AI與電子權值股領軍下再創歷史新高，市場持續聚焦「5萬點」大關。隨資金回流中小型與高成長族群，台股基金績效同步升溫，近周前十強表現全面領先大盤，當中四檔報酬率更超越大盤兩倍以上，展現強勁多頭動能。

台股昨日再創歷史新高，順利突破47,000點大關；櫃買指數同樣創歷史新高，漲停家數超過百家。盤面上，電子權值股台積電跳空創歷史新高，漲價題材包括分離式元件、玻纖布、記憶體、MCU與電源管理IC持續吸引資金進駐，另外IC基板、銅箔基板與IC封測延續漲勢，表現強勁。

市場聚焦台股下一道「5萬點」關卡，資金同步湧向高成長題材。截至18日，觀察全數236檔台股基金近周前十強，路博邁台灣5G股票以12.8%居冠，富邦精選五虎、街口台灣、兆豐國民等四檔報酬率皆超過10.5%以上，為大盤同期報酬的兩倍以上；兆豐台灣金傳精選股息、街口中小型、元大經貿則達10%以上，表現亮眼；元大多多、復華復華、復華全方位也有9.5%以上漲幅，同樣優於大盤的5.1%，多檔台股基金在多頭行情下爆發力強勁。

展望後市，富邦投信表示，下半年科技業步入傳統旺季，在產業布局方面，看好具全球競爭優勢的產業龍頭與隱形冠軍，包括半導體設備、載板、光通訊、IC設計、被動元件及AI加速器相關供應鏈等族群，後續成長動能值得關注。

產業方面，以記憶體產業來看，投信法人分析，隨著大型語言模型持續演進，以及企業與終端裝置對AI應用需求快速擴張，運算效能已不再僅取決於處理器能力，資料傳輸、儲存與存取效率的重要性同步提升，進一步帶動市場對DRAM、NAND Flash及NOR Flash的需求成長。

兆豐投信補充，全球AI競賽已由雲端算力擴展至「代理AI」與「實體AI」應用，帶動終端裝置升級潮。