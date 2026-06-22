美收益多重資產 穩健

全球金融市場近期受到地緣政治衝突、美國聯準會（Fed）降息路徑及科技股高檔震盪等影響，波動明顯升高。富蘭克林華美投信表示，AI長線成長趨勢仍明確，但科技股波動劇烈，投資人常因為短線震盪「看對趨勢卻抱不住」，因此更需要兼具成長、收益與防禦的多重資產配置。

富蘭克林華美投信於今（22）日至26日募集「富蘭克林華美美國收益多重資產基金」，主打「科技版穩月收」策略，透過AI科技成長股、高息股、投資級債、非投資級債及選擇權策略，打造多元收益來源，協助投資人在震盪市況中穩定持有部位，掌握AI長線紅利。

富蘭克林華美投信指出，AI、半導體與雲端運算需求延續，帶動科技龍頭獲利成長，美國企業在獲利能力與營運效率上持續領先全球。

在債市方面，美國投資級債與非投資級債的殖利率都仍具吸引力，不僅提供息收來源，市場修正時也可望發揮防禦效果。

富蘭克林華美投信表示，富蘭克林華美美國收益多重資產基金突破傳統收益型商品框架，納入逾三成AI科技成長股，並提高潛力高息股比重，再搭配投資級債與非投資級債，藉由股債互補來因應不同的景氣循環。布局科技股可參與擴張期成長動能，債券提供下檔保護，高息股則強化收益與價值支撐。

此外，富蘭克林華美美國收益多重資產基金導入華爾街機構常用的掩護性買權策略，透過賣出買權收取權利金，將市場波動轉化為現金流，為投資組合增添額外的收益來源；基金並採取全權委託模式，由富蘭克林坦伯頓海外團隊在美國在地操盤，以掌握選擇權市場交易效率。

富蘭克林華美投信表示，在下半年貨幣政策與市場變數仍高的環境下，具多重收益來源與主動避險機制的配置，有助投資人降低波動衝擊，從容參與AI長線行情。