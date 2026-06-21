AI長線成長趨勢明確 投資人如果擔心抱不住可採三方並進策略

AI長線成長趨勢仍明確，但科技股波動劇烈，投資人常因短線震盪「看對趨勢卻抱不住」。法人指出，投資人可採取兼顧成長、收益與防禦的多重資產配置。

富蘭克林華美投信將於6月22日至26日募集「富蘭克林華美美國收益多重資產基金」，主打「科技版穩月收」策略，就是透過AI科技成長股、高息股、投資級債、非投資級債及選擇權策略，打造多元收益來源，協助投資人在震盪市況中穩定持有部位，掌握AI長線紅利。

此外，富蘭克林華美美國收益多重資產基金導入華爾街機構常用的掩護性買權策略，透過賣出買權收取權利金，將市場波動轉化為現金流，為投資組合增添額外收益來源；基金並採全權委託模式，由富蘭克林坦伯頓海外團隊在美國在地操盤，掌握選擇權市場交易效率。

富蘭克林華美投信表示，在下半年貨幣政策與市場變數仍高的環境下，具多重收益來源與主動避險機制的配置，有助投資人降低波動衝擊，從容參與AI長線行情。