統一投信奪5月定期定額三冠王 三項指標齊創歷史新高

美股三大指數在5月全線收漲，台股、日韓股市也都「雙位數」大漲，打破「5月賣股」的傳統魔咒。在市場動力持續強勁下，帶動投資人信心回溫，根據投信投顧公會最新數據顯示，2026年5月定期定額扣款金額相較4月回升。其中，統一投信5月扣款金額金額、筆數、人數等三項指標都創歷史新高，且都居所有投信公司之冠。

統計2026年5月，全投信市場定期定額的扣款總額為75.62億元，相較4月的65.17億元增加逾10億元。其中，統一投信不僅以16.43億元的單月扣款金額，續創公司新高表現外，定期定額扣款筆數逾23萬筆、扣款人數逾11萬人，也都締造新猷。

全球股市持續火熱，投資人也利用跨國股票型基金布局海外市場。據投信投顧公會統計，5月定期定額扣款金額前十大的跨國股票型基金，統一投信占四檔最多。統一全球新科技基金是唯一扣款突破億元的基金，當月扣款1.24億元居冠。統一強漢基金、統一新亞洲科技能源基金、統一全球智聯網AIoT基金也深受長線投資人青睞。

統一投信投研團隊表示，全球雲端服務巨頭（CSP）持續上修2026年資本支出預估，合計金額從6,000億美元，一路調升至目前的1.1兆至1.4兆美元區間，預期將持續帶動下半年科技股行情。惟大型CSP融資、SpaceX上市募資及下半年包括Anthropic、OpenAI都將尋求上市，預期大規模募資潮將促使資金外溢至財務更健全、技術護城河更高的半導體資本支出供應鏈。投資布局上，可透過定期定額穩健參與長線趨勢向上行情。

統一投信即日起至8月31日止，推出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠活動。活動期間內，投資人申購全系列基金定期定額，最低扣款金額2,000元，即可享該筆扣款基金終身零手續費優惠；透過網路申購「動能循環投資法」母基金，亦可享有零手續費優惠。