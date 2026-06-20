基金特蒐／陸內需商品 搭多頭快車

「賣茅台買AI」讓兆豐中國內需A股基金經理人李長昇創造今年來績效約80%，近一年逾180%報酬。當投資人看到「中國內需」字眼就跳過這檔基金時，已錯過享受一大段甜美豐收的報酬，然而AI是世代發展，投資不嫌晚就怕不投資。

兆豐投信前幾年已宣示兆豐中國內需A股基金投資結構轉型，因此在前幾年已出清當時「陸股股王」貴州茅台，以及汽車等類股，近年掌握AI風起雲湧的黃金時期，猛力敲進AI相關股票，現在持股部位在A股約八成、港股超過一成，多數持股產業為AI相關。對於操作兆豐中國內需A股基金創造亮眼績效，李長昇歸功於投資團隊，但從其配置可以觀察出六大勝出關鍵因素。

第一，正確的產業配置與結構性趨勢捕捉。2023年以來，隨著DeepSeek等中國大陸本土AI大模型相繼取得技術突破，大陸AI相關產業開始出現明顯的估值重估。2024年成為生成式AI從概念驗證階段，轉向規模化基礎設施建設與早期生產部署的關鍵轉型年。這為當時處於調整期的A股市場，帶來一個明確的成長新方向。當時判斷市場熱點將逐步從軟體演算法與應用層，轉向硬體端的AI加速器、資料中心網路、儲存與運算基礎設施建設。

大陸在硬體製造領域擁有完整的供應鏈優勢，從材料、元器件到系統整合均具備全球競爭力。因此，較早布局光通訊、光纖光纜、PCB／CCL、高速光模組及AI伺服器相關周邊等硬體供應鏈企業，掌握這波由AI資本開支驅動的產業浪潮。

第二，個股選股能力。操作並非廣泛配置整個AI硬體板塊，而是針對供應鏈訂單能見度較高、產能擴張計畫明確、且在AI基礎設施長期趨勢具備明確成長潛力的企業深入研究，透過基本面分析與產業鏈交叉驗證，挑選出在光連接、高速傳輸等細分領域已展現清晰成長路徑的公司，並在風險報酬相對合理的價位建立部位。這種選股策略的累積效果，有助於基金產生相對穩定的超額報酬。

第三，主動偏離指標（Benchmark）與高勝率配置決策。許多基金因指數權重限制，需配置一定比例於地產、傳統消費等傳統板塊，但這些領域受房地產調整與消費復甦緩慢影響，成長動能有限；因此這檔基金降低這類曝險，將資源集中配置於由新技術革命帶動的「新內需」領域，特別是AI基礎設施建設所激發的產業鏈投資需求。

這種主動偏離策略雖然使配置與Benchmark出現較大差異，但有效避開市場的結構性風險，也讓基金更直接受惠於政策支持的新質生產力相關產業。作為主動管理型基金，核心價值在於透過研究發現並配置被市場低估或尚未充分反映成長潛力的結構性機會。

第四，對資金流向與市場情緒的敏銳觀察與動態調整。A股市場資金驅動特性明顯，熱點輪動快速。建立系統化的市場監測機制，整合北向資金動態、ETF資金流、產業鏈訂單數據及上市公司公告等多維度資訊，判斷資金真實流向與市場情緒變化。當AI硬體主題獲得市場認可、資金持續流入時，適度加碼並持有核心持股；若特定細分領域出現短期價格快速上漲，但新增訂單動能或產能利用率等基本面指標未同步強化，會考慮逐步調整部位，將資源轉向基本面動能更為穩健、風險報酬相對較佳的環節。

第五，有效的風險管理與投資組合建構。雖然重倉押在AI硬體相關主題，但仍強調供應鏈分散與個股基本面篩選，避免過度集中於單一公司或細分領域。同時，持續關注宏觀政策、市場流動性以及地緣政治風險，維持適度的彈性部位。

展望今年下半年，市場會延續上半年動能，但路徑將更為震盪。核心驅動從「估值修復」轉向「獲利驅動＋結構性成長」，搭配政策支持與流動性環境，基本面改善成為主軸。A股整體盈利預期延續改善，成交回暖趨勢有望延續，科技主線仍將獲資金青睞，惟估值已處高位，需警惕結構性分化與波動加劇。

下半年繼續採取「輕指數、重個股」策略，聚焦高股東權益報酬率（ROE）、技術壁壘強、國產替代或出海能力突出的龍頭企業。

兆豐中國內需A股基金經理人李長昇。兆豐投信／提供

操作心法

●每日維護，適時調整；尊重市場，專注可控；長期視野，複利為王。

●如同照顧日本盆栽，每天觀察，適時修剪及耐心等待。操作基金專業在於日復一日的紀律與謙遜，像一位細心的園丁一樣，與時間站在同一邊，用耐心與專業，讓投資組合在歲月裡緩緩生長，最終成為值得信賴的長期價值載體。

投資小叮嚀

想要投資陸股，現階段不宜選指數型基金，而是找具有發展性的主題型或產業型基金，畢竟選股不選市的階段，要靠基金經理人找對股票。這檔基金跟台股現在走勢類似，適時建立部位再以定時定額操作。