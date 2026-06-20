三大投信 市場常勝軍

科技熱，持續壯大台股規模。根據投信投顧公會統計，截至今年5月底，主動式台股基金規模已達1.7兆元，前三大投信分別為安聯投信4,420億元、統一投信2,245億元，以及野村投信1,925億元，都是基金常勝軍。

其中，安聯投信三檔台股基金合計規模衝破4,400億元，當中的安聯台灣科技基金規模續攀高至2,267億元、安聯台灣大壩基金規模也逼近千億元，安聯台灣智慧基金規模也晉升至750億元。

統一投信旗下包括統一奔騰基金、統一黑馬基金、統一大滿貫基金，以及野村投信旗下野村優質基金、野村高科技基金、野村中小基金，也都是規模大且長期績效佳的明星基金。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，台股面對短期漲多、震幅自然加大，但不影響長期趨勢。就產業狀況，從台美重要法說會均顯示企業獲利成長正向，AI基礎建設需求強勁，加上更多長期新技術持續演進，基本面架構看多；搭配下半年出貨旺季，資金輪動快速。