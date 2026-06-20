主動式台股基金、ETF 超人氣

台股總市值躍升全球第五大股票市場，內資買盤為重要推升力道，其中，主動式台股ETF、主動式台股基金堪稱中流砥柱，合計兩類商品單是5月便吸引超過2,000億元資金瘋狂申購，成為投信法人買超新銀彈。

根據投信投顧公會統計，5月淨申購基金、主動式台股ETF、主動式台股基金以及主動式海外股票ETF三大類型資產，金額各達1,744億元、387億元與244億元。

5月主動式資產表現

安聯投信分析，伴隨美股最大規模募資啟動，又有財報題材加持，挹注科技股買氣，帶領台股與美股挑戰新高，主動式台股基金與科技相關主題主動式ETF人氣顯著增溫，交投熱絡。

台股今年以來飆漲，主要由AI相關科技股拉動。投信法人表示，AI產業發展正由第一階段的算力基礎建設，逐步邁向第二階段的基礎設施全面升級。現階段市場焦點已不再僅限於GPU與HBM，而是開始擴展至CPU、高速網路、光通訊、ASIC、伺服器管理晶片、邊緣運算以及Physical AI等更廣泛的供應鏈。

展望後市，投信法人認為，隨全球科技企業持續加大AI資本支出，以及代理AI（Agentic AI）與實體AI應用逐步落地，預期相關基礎設施需求仍將維持強勁成長，相關供應鏈未來數年可望持續受惠於AI普及所帶來的長期需求成長。

5月跨國主動式股票型ETF規模亦呈現快速成長，主動安聯美國科技ETF（00402A）募集近70億元。經理人洪華珍指出，隨AI產業進入實質變現階段，市場關注焦點逐步由題材轉向基本面；預期2026至2027年科技巨頭評價將回歸合理區間，具備長期競爭力與獲利成長性的企業，投資吸引力將進一步提升。此外，提升詞元（Token）生產效率、降低成本並擴大應用場景，將成為影響雲端與AI服務業者獲利能力的下一階段關鍵。在AI需求全面爆發下，科技產業的結構性成長趨勢仍然明確。

以美國市場為例，與過去數年經濟環境相比，目前市場條件已出現明顯變化。美國經濟展現出超乎預期的韌性，企業獲利前景持續向上修正；同時，AI基礎設施建設熱潮帶動企業大幅增加資本支出，強化市場對長期成長信心。

洪華珍表示，針對美國最大規模募資案啟動，儘管近期幾度引發市場對於資金動能擔憂，但預期這些資金最終仍將投入AI基礎設施建設，包括資料中心、GPU、CPU、記憶體、光通訊、網路設備、電力傳輸、衛星與航太技術等基礎建設，最終受惠的依然是AI供應鏈個股。

洪華珍指出，目前市場仍處在利率環境相對可控、加上資金尋求成長的背景下，預期市場資金將更偏好高成長產業，尤其是科技股，因為只有更高的獲利營收，才能支撐較高的估值合理性。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，下半年全球股市仍是多頭趨勢，但已非普漲行情，AI投資浪潮持續作為支撐全球經濟的主力，也是基金投資主軸。以區域來看，美股獲利動能強但估值相對高，將以獲利有望持續超預期的半導體為投資主軸；台、韓同時具備獲利高成長和相對低估值的雙重優勢，但指數集中度和受AI周期影響的程度皆較高，波動度可能較大；日股估值上升空間較有限，將聚焦於能掌握AI、半導體供應鏈關鍵環節者；中國經濟較疲軟，但AI國產化供應鏈仍具投資機會。