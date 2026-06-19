高含「日」基金 績效紅火

在AI題材強勢領漲下，日股頻創新高，今年來日經225指數大漲41.15%，持續刷新指數歷史紀錄，朝向7萬大關邁進，展現多頭氣盛。隨著日股不斷攀高，同步激勵投信發行的持有日股高比例的海外基金績效水漲船高。

投信法人表示，近期受惠於美伊達成和平協議、油價下滑，市場對景氣放緩疑慮降溫，風險偏好出現急速回升，全球各主要股市頻頻創高，帶動海外基金績效亮眼。

根據CMoney統計持有日股比例高的海外基金今年來表現，截至6月17日，以群益東方盛世基金上漲55.4%漲幅居冠，元大日本龍頭企業基金也有50.45%，此外，路博邁台日雙星股票基金漲幅也達42.52%。

群益投信日本股票研究團隊表示，日本第1季實質GDP年增2.1%，優於市場預期，除了私人消費年增1.1%外，由半導體、電子元件拉動的出口更寫下7.1%的年增率，顯示日本經濟正朝向內需回溫，加上產業升級的良性循環發展。

在基本面穩健下，吸引資金不斷湧入日股，包括外資回補、日本企業股票回購力道持續，NISA帳戶投資金額亦維持上升態勢，皆對日股形成穩定資金挹注。面對日股成長可期，投資人不妨透過日股基金來參與日本多頭行情。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，日銀計畫停止縮減購債，有效抑制日本長天期國債 殖利率飆升，中長期而言，穩定債市行情，也將為日股帶來支撐，加上AI需求快速發展， 今年日本供應鏈表現強勢成全球指標。投資人可積極留意定期定額與分批布局日股基金的投資機會，掌握日股爆發潛力。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷指出，今年第1季東證指數企業獲利年增率23%，全年獲利即使有油價干擾，但仍有望達到12%的雙位數增長，其中電子設備、非鐵金屬、銀行為領頭產業。

整體來看，持續看好日本經濟正循環以及AI長期成長趨勢，預期在AI大模型加速變現之下，AI相關供應鏈將持續扮演日企獲利衝刺的領頭羊。產業配置上，可以關注半導體設備、AI零組件以及記憶體相關類股，此外因應日本升息，有望帶動金融股表現，投資人亦可留意。