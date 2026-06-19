美股標的 吸金一把罩

美股近期雖然表現震盪，但近一個月多檔產品報酬率突破5%，表現亮眼。事實上，這波漲勢由中小型股票及價值型策略領銜，包括貝萊德、美盛銳思等精選產品表現尤為強勢，成為近期市場吸金焦點。

統計至16日的近月漲幅，貝萊德美國中型企業價值漲8.7%、美盛銳思美國小型公司漲8.6%，美盛銳思美國小型公司機會、荷寶資本成長基金－荷寶BP美國卓越股票也分別繳出7.7%與6.8%的成績。

聯博美國中小型股票近月漲幅達6.7%，摩根士丹利美國優勢也有6.4%的表現。其餘包括富蘭克林潛力組合漲5.86%、施羅德環球基金系列美國中小型股票漲5.82%、路博邁投資基金－NB美國小型企業漲5.73%，以及貝萊德美國價值型5.72%，近期績效亦皆在5%之上。

玉山投信表示，美股S&P500指數於「Fed Day」下跌1.21%，創下自1994年以來新任聯準會主席上任首日表現最差紀錄，顯示市場對「華許時代」政策方向仍處於觀望與重新評估階段。

不過，隨著Agentic AI的崛起，台灣供應鏈至關重要，在運算處理中，GPU主要負責提供算力，CPU則成為調度工作流程與任務的決策者，而在需要自主執行任務的工作中，對於上下文解讀、資料調度、App程序調度的任務比重增加，顯著帶動CPU相關的角色。

安聯投信表示，面對近期市場波動，以美國市場為例，與過去數年經濟環境相比，目前市場條件已出現明顯變化。美國經濟展現出超乎預期的韌性，企業獲利前景持續向上修正；同時，AI基礎設施建設熱潮帶動企業大幅增加資本支出，進一步強化市場對長期成長信心。

針對外界高度關注的美國科技巨頭大型募資案，安聯投信指出，儘管近期幾度引發市場對於資金動能擔憂，但預期這些資金最終仍將投入AI基礎設施建設，包括資料中心、GPU、CPU、記憶體等基礎建設，最終受惠的依然是AI供應鏈個股。