台韓股市 下半年還有戲

今年來，全球經濟持續受到各種因素干擾，但法人看好全球經濟下半年將重新加速，受惠於AI投資熱潮帶動，尤其是台灣、南韓、日本、中國大陸等市場的強勁表現，尤其是台韓表現可期，具體時間則取決於荷莫茲海峽的能源運輸何時恢復。

景順亞太區全球市場策略師趙耀庭（David Chao）昨（18）日來台指出，面對充滿動盪及地緣政治變數的環境，上半年全球經濟仍維持成長，從經濟成長與消費者及投資支出等經濟數據中即可看出。雖然能源價格上漲推升整體通貨膨脹，但由於全球經濟對能源的依賴程度逐漸降低，因此能源衝擊相對可控。

趙耀庭指出，美國聯準會（Fed）今年可望維持利率不變。不過，由於美元估值仍偏高，非美元資產的投資機會看好。尤其是新興市場中的北亞，受惠於AI投資帶動，經濟及股市都可望有良好表現。

至於新興市場，趙耀庭認為，個別差異大，以北亞的台韓最看好。南韓的科技產業景氣周期色彩較重，但台灣高端科技技術能力強，受惠AI是長期投資題材，將維持未來數季甚至數年的榮景。

在中國大陸方面，趙耀庭指出，隨著電氣化轉型及能源結構日益多元，經濟對油價上漲的抵禦能力轉強，預期出口成長動能將維持穩健。隨著全球積極強化應對潛在能源衝擊的韌性，中國替代能源技術及電動車出口預期將加速。

成熟市場方面，趙耀庭認為，日圓是常被低估的資產。日本政治環境趨於穩定，政府推動重大財政方案，增加國防支出、科技產業的支撐措施，並調降消費稅。