中小型基金 熱力四射

櫃買指數近期表現強勢，漲幅明顯優於台股加權指數，帶動中小型股走強，相關基金績效同步水漲船高。觀察近周台股中小型基金表現，前十強報酬率全面勁揚，優於加權指數、櫃買指數，在AI、IC設計及高價電子股領軍下，成為盤面資金追逐焦點。

台股近期持續展現韌性表現；其中，權值股表現分歧；另外，塑化族群受惠於跌深反彈與買盤進駐；面板亦成為盤面上的重要焦點，金融股亦有零星點火。

截至17日，近周櫃買指數漲幅達6.7%，明顯優於加權指數的6.1%，中小型股人氣升溫，也帶動台股中小型基金績效走強。

其中，街口中小型近周大漲10.2%居冠，永豐中小、群益中小型股分別上漲8.4%、8%；國泰中小成長、玉山中小型股同步上揚7.9%、7.56%。

此外，統一中小、中國信託台灣活力、復華中小精選、富邦精銳中小、野村中小，近周漲幅也都有7%以上，資金持續聚焦中小型與成長題材族群。

街口投信表示，目前美股仍維持「AI題材支撐、總經變數干擾」的高檔震盪格局，AI與半導體仍是市場資金聚焦主軸，但通膨與利率預期變化將持續影響市場波動。

短期內，若通膨未進一步惡化、企業財報維持穩健，美股仍有機會在科技股帶動下延續偏多格局；不過，若油價持續攀升或地緣政治風險升高，市場震盪幅度也可能同步放大。

永豐投信指出，台股過去30年先後受惠於網際網路、筆電普及、智慧手機及AI等四大科技創新世代，每次產業升級皆帶動企業獲利與股市成長。

台灣在全球科技供應鏈中具備關鍵地位，從晶片設計、晶圓製造到先進封裝皆擁有國際競爭優勢，有望持續受惠於全球AI資本支出擴張所帶來的成長紅利，為台股長期動能奠定堅實基礎。